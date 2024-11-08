Ραντεβού στο Παλατάκι! Ποιος από εμάς, ως κάτοικος του λεκανοπεδίου της Αττικής, δεν έχει δώσει έστω και μια φορά ραντεβού στο Παλατάκι του Χαϊδαρίου;

Και ποιος από εμάς που σήμερα είναι άνω των 40 ετών, δεν έχει υποδεχτεί εκεί έστω και για μια φορά έναν συγγενή από την επαρχία, για να τον συνοδεύσει στους δαιδαλώδεις δρόμους της Αθήνας πριν φέρουν οι πλοηγοί GPS την εύκολη καθοδήγηση στην καθημερινότητά μας;

Μετά την ολοκλήρωση και παράδοση προς χρήση της εντυπωσιακής πεζογέφυρας στη διασταύρωση της λεωφόρου Αθηνών με την οδό Στρατάρχου Καραϊσκάκη, παραδόθηκε ταυτόχρονα και το πλήρως ανακαινισμένο Παλατάκι, ομορφότερο από ποτέ.

Ποια είναι όμως η ιστορία αυτού του μικρού, αλλά πανέμορφου πύργου;

Δείτε το νέο βίντεο του Up Stories και ανακαλύψτε την ιστορία του εμβληματικότερου σημείου συνάντησης για πεζούς και οδηγούς σε ολόκληρη την Αττική.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.