«Ο Μονομάχος»: Η ντετέκτιβ που συλλέγει στοιχεία από τον «Μονομάχο» - Δείτε το trailer

Ο Μάνος Σιλιγνάκης συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι και καλείται να εξοντώσει τους 89 ενεργούς αντιπάλους του, ενώ έχει συγκεντρώσει 1.118 ευρώ στον λογαριασμό του και όλες οι βοήθειες παραμένουν στη διάθεση του.

Από την τρίτη ερώτηση όμως, ενεργοποιεί σταδιακά τις βοήθειες και στην πέμπτη, ρισκάρει. Η αγωνία ζωγραφίζεται στο πρόσωπο του και όλοι περιμένουν να μάθουν το αποτέλεσμα...

Μετά από νέα κλήρωση, η Ζαχαρούλα Μπιλιλή που κάθεται στη θέση 4 είναι η επόμενη Μονομάχος. Κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, έχει σπουδάσει Αστυνομικός στη Βρετανία και τώρα εργάζεται στο Μπέρμινχαμ ως ντετέκτιβ.

Αφού εξηγεί στον Χρήστο Φερεντίνο κάποια πράγματα αναφορικά με τη δουλειά της, αποφασίζει να συλλέξει στοιχεία από τον τόπο του... απόλυτου τηλεπαιχνιδιού γνώσεων.

