23 Ιουνίου 1996 – 23 Ιουνίου 2025. Είκοσι εννέα χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, το Prime Time αναψηλαφεί τη ζωή του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.

Δείτε τα trailers:

Η κληρονομιά του μακροβιότερου πρωθυπουργού μεταπολιτευτικά αποτελεί το επίκεντρο του ντοκιμαντέρ «Αναζητώντας τον Ανδρέα: Πολιτική ηγεσία σε περίοδο κρίσης» του Χάρη Μυλωνά. Η εκπομπή παρουσιάζει άγνωστες πτυχές της ζωής του Ανδρέα Παπανδρέου, αρχίζοντας από τα φοιτητικά του χρόνια και φτάνοντας ως τα χρόνια της παντοδυναμίας του.

Το ντοκιμαντέρ μέσω σπάνιου οπτικού υλικού, αδημοσίευτων ντοκουμέντων και προσωπικών μαρτυριών των «ανθρώπων του προέδρου» επιχειρεί να απαντήσει τελικά στο ερώτημα: Τι ήταν ο Ανδρέας; Μεταρρυθμιστής με σοσιαλιστικά ιδεώδη ή επιδέξιος δημαγωγός;

«Αναζητώντας τον Ανδρέα: Πολιτική ηγεσία σε περίοδο κρίσης», απόψε στις 23.45, στο Prime Time του ΣΚΑΪ.

«PRIME TIME»

Κάθε Δευτέρα στον ΣΚΑΪ

#PrimeTime

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.