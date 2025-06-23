Η ανοδική πορεία του BIG BROTHER συνεχίζεται με πρωτιά! Το πρόγραμμα που έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού και που κάθε εβδομάδα το συναρπάζει όλο και περισσότερο, κατέκτησε την πρώτη θέση στη ζώνη του για το κοινό 18-54 με μέσο όρο 14,6% στο live της Κυριακής (22/06). Η τηλεθέαση στο γενικό σύνολο του κοινού ήταν 13,5% ενώ το ποσοστό σε επιμέρους κοινά ήταν ακόμα υψηλότερο με τον μέσο όρο στις γυναίκες 18-24 να είναι 18,9% και 16,8% στους άνδρες 25-54.

Για άλλη μία φορά το BIG BROTHER πρωταγωνίστησε στο Χ κατακτώντας για αρκετές ώρες την πρώτη θέση στα δημοφιλή θέματα συζήτησης.

Στο 9ο live του BIG BROTHER ο Πέτρος Λαγούτης υποδέχτηκε στο τηλεοπτικό πλατό τον KAS και τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Αρτσίτα.

Η αρχηγία της Nancy Tawby πυροδότησε πολλές εξελίξεις μέσα στο σπίτι που έφτασαν μέχρι το σημείο της απεργίας! Τα γεγονότα δεν θα μπορούσαν να μην αναλυθούν από τον σύμβουλο ψυχικής υγείας Γιώργο Λάγιο και τους καλεσμένους.

Η εβδομάδα όμως είχε και αρκετές fun στιγμές όπως η φάρσα που έκανε η αρχηγός στους συγκάτοικους, το αυτοσχεδιαστικό σκετς του Χρήστου Ντεντόπουλου αλλά και η επίσκεψη του Τρύφωνα Σαμαρά στο σπίτι του BIG BROTHER!

Όταν ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία των τηλεθεατών ο φάκελος που έφτασε στα χέρια του Πέτρου Λαγούτη είχε μέσα το όνομα του Ανδρέα Μπαρόλα. Ο συγκάτοικος ήρθε στο πλατό για την πρώτη του συνέντευξη και αιφνιδιάστηκε όταν πληροφορήθηκε από ποιους προήλθαν οι ψήφοι που τον έβγαλαν υποψήφιο.

Η ανοιχτή ψηφοφορία στο σπίτι του BIG BROTHER για την ανάδειξη του πρώτου υποψήφιου προς αποχώρηση οδήγησε σε ισοψηφία δύο συγκατοίκων, της Nancy Tawby και της Θεοφανίας Νικολαΐδη.

Με δύο υποψήφιους η εβδομάδα που ξεκινά στο BIG BROTHER διαγράφεται πολύ ενδιαφέρουσα! Όλες οι αντιδράσεις μετά την αποχώρηση του Ανδρέα αλλά και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα έρθουν στις οθόνες μας την Τρίτη 24 Ιουνίου στις 23.15 στον ΣΚΑΪ. Παρακολουθήστε όλες τις εξελίξεις στο χρόνο που συμβαίνουν μέσα από το live streaming στο skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID!

