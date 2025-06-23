Σκληρή κριτική στην Μποφίλιου: «Ό,τι και να σου έχει κάνει ο πατέρας σου, βλαμμένο δεν τον λες»

Mια άτυχη στιγμή για τη Νατάσα Μποφίλιου κάνει τον γύρο του διαδικτύου όλο το Σαββατοκύριακο. Είναι η στιγμή που στη συναυλία στον Λυκαβηττό για τον Μίκη Θεοδωράκη στην οποία συμμετείχε και ο πατέρας της, την ώρα που εκείνη φωτογραφιζόταν με τον Πάνο Μουζουράκη και τον Κωστή Μαραβέγια και ο πατέρας της προσπάθησε να μπει στο πλάνο, εκείνη τον έδιωξε με μια πραγματικά όχι και τόσο κομψή έκφραση με τις κάμερες να γράφουν και φυσικά το ενσταντανέ να γίνεται viral...

Πόσο μάλλον που οι περισσότεροι σύγκριναν τη δημόσια στάση της με την αποθέωση που έκανε στον πατέρα της λίγες μέρες πριν...

