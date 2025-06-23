Βασιλική Τρουφάκου: Κάνει διακοπές στη Νέα Υόρκη, αλλά «κουβαλάει» την Ελλάδα στο ποτήρι της…

Εκτός από Jet Lag, ένα κάποιο home sick για τη Βασιλική Τρουφάκου που βρίσκεται οικογενειακώς στη Νέα Υόρκη εδώ και λίγες μέρες και πλέον απολαμβάνει τις βόλτες της στις περιοχές που στόχευσε για να επισκεφθεί. Με καφεδάκι από Ελληνικό μαγαζί σε κυπελάκι με αρχαιοελληνικές κολώνες και μαίανδρους...

Ανάμεσά τους φυσικά και το Greenwich Village, η αμιγώς καλλιτεχνική γειτονιά στο Νότιο Μανχάταν, μια μποέμ συνοικία της πόλης που φημίζεται πως ήταν το κέντρο της αντικουλτούρας τις δεκαετίες του '50 και του '60 και κρατάει μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα από τότε ως και σήμερα.

Διαβάστε περισσότερα στο WomenOnly

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.