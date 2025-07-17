«Power Talk»: Η νέα εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ

«Power Talk», ένας καινοτόμος τύπος κοινωνικής εκπομπής με την Τατιάνα Στεφανίδου, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ και ανοίγει τα debate της καθημερινής ζωής.

Το «Power Talk» είναι ένα τηλεοπτικό δημόσιο βήμα όπου οι πολίτες λένε ελεύθερα τη γνώμη τους, χωρίς φίλτρα.

Με καλεσμένους αλλά και παρουσία κοινού, που συμμετέχει ενεργά εκφράζοντας την άποψή του, η πρωτοποριακή εκπομπή αγγίζει κοινωνικά, πολιτικά και θέματα της επικαιρότητας. Μια εκπομπή διαλόγου αλλά και αντιπαράθεσης, όπου ο κόσμος καλείται να μοιραστεί σκέψεις, απορίες, προβληματισμούς. Μια πολυφωνική κουβέντα με τον πολίτη μπροστά, όχι απλώς θεατή.

Από τον Σεπτέμβριο καθημερινά στον ΣΚΑΪ, το «Power Talk» και η Τατιάνα Στεφανίδου ανοίγουν τα μικρόφωνα και ο λόγος δίνεται σε εσάς.

Πηγή: skai.gr

