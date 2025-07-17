Big Brother: Το έπαθλο επικοινωνίας και μια νέα δοκιμασία

Έφτασε η ώρα να μπουν στο σπίτι του Big Brother τα άτομα, που έχουν επιλέξει ο Γιώργος Αντωνιάδης και η Θεοφανία Νικολαΐδη, στο πλαίσιο του επάθλου επικοινωνίας. Την επίσκεψή τους, αλλά και όλα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκειά της, θα τα παρακολουθήσουμε απόψε, Πέμπτη 17 Ιουλίου, στις 23.15, στον ΣΚΑΪ.

Η είσοδος του Θωμά, του δίδυμου αδερφού του Γιώργου Αντωνιάδη, θα είναι δυναμική και για κάποιους… μεταμορφωτική! Τι θα κάνει η Φένια, μόλις αντικρύσει την κόρη της Εύα;

Δείτε το trailer:

Η εβδομαδιαία δοκιμασία με τα κουτιά-έκπληξη συνεχίζεται. Ο Νίκος Ζαφειράκης μπορεί να έχει αγχωθεί, δε διστάζει όμως να βάλει το χέρι του μέσα. Η Nancy Tawby αρχίζει τις φωνές από τη στιγμή που βλέπει το όνομά της στην οθόνη!

Αυτή τη φορά, η δοκιμασία έχει και ένα δεύτερο μέρος. Για πόση ώρα μπορούν να μείνουν ακίνητοι και αμίλητοι οι συγκάτοικοι;

Η Αργυρώ Κατσιγαράκη νιώθει προδομένη από την κίνηση της Nancy να παραχωρήσει το έπαθλο της επικοινωνίας στη Φένια…

Όλοι οι συγκάτοικοι είναι υποψήφιοι και κανείς δεν μπορεί να κρύψει το άγχος του για αυτή την εξέλιξη. Είναι η ώρα της πρώτης μεγάλης αναμέτρησης. Ποιες σκέψεις μοιράζονται οι υποψήφιοι με τον BIG BROTHER στο bbroom;

Οι εξελίξεις στο σπίτι του BIG BROTHER δε σταματούν και μπορείτε να τις παρακολουθήσετε όλες μέσα από το live streaming στο skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID!

Δείτε Exclusive αποσπάσματα:

Ένα πλαστικό φιδάκι τρομάζει τη Nancy

Nancy: «Α! Τι είναι αυτό;»

Ζωή: «Το πιο δύσκολο είχα!»

Χρήστος Ντεντόπουλος: «Τώρα που ανέβηκα στο τραπέζι πρώτη φορά, μου το κόβεις»



BIG BROTHER

ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 23.15

ΚΥΡΙΑΚΗ BIG BROTHER LIVE

