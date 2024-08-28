Κουρτίδου-Σεβδικαλής: Δυο ώρες κάτω από το σπίτι τους γιατί τους πήραν τη θέση αναπήρου

Πόσο ωραίο ζευγάρι είναι η Σοφία Κουρτίδου και ο Γιάννης Σεβδικαλής. Το διαπιστώσαμε και κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο J2US το οποίο κέρδισαν κιόλας, το βλέπουμε και στα βίντεο που ανεβάζουν κατά καιρούς στα social media.

Ότι κι αν συμβαίνει δεν χάνουν ποτέ τη θετική τους διάθεση και το χιούμορ τους και είναι σίγουρα παράδειγμα προς μίμηση.

