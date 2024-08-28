Μαρίνα Σάττι: «Δεν θέλω να μετανιώσω για τίποτα»

Η Μαρίνα Σάττι συνεχίζοντας την άμεση επικοινωνία με τον κόσμο που την αγαπάει και τη στηρίζει έκανε για άλλη μια φορά ένα μεγάλο σε διάρκεια live στο προσωπικό της instagram κάνοντας έναν απολογισμό για τη χρονιά που πέρασε ως τώρα.

Η τραγουδίστρια τόνισε πως δεν θέλει να μιλάει, καθώς τα λόγια εύκολα παρερμηνεύονται και αποκάλυψε τις θυσίες τις οποίες έχει κάνει για να πραγματοποιήσει τα όνειρά της. Αποσπάσματα από το live αυτό προβλήθηκαν στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Summer’s Cool»

«Όλοι μου λέτε: "Τι έχει αλλάξει;". Έχω αλλάξει όντως, περνάω πάρα πολύ ωραία στη ζωή μου. Έρχεται μια κυρία και μου λέει: "Να ξέρεις, τα μηνύματά σου τα παίρνουμε. Αυτά που εννοείς και αυτά που κάνεις τα καταλαβαίνουμε. Συνέχισε". Και χάρηκα, μου έμεινε αυτό.

Εγώ το έχω πάρει απόφαση: δεν ξαναλέω τίποτα με λόγια. Ό,τι και να πω, ό, τι και να πει ο καθένας, δεν έχουν σημασία τα λόγια, άσε που παρερμηνεύονται. Δεν χρειάζεται να λέω λόγια, θα κάνω μόνο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Όλα αλλάζουν. Όλα μπορούμε να τα προσπαθήσουμε και να αλλάξουν. Μην κ*λώνετε. Από μικρή ένα πράγμα έλεγα: δεν θέλω να μετανιώσω για τίποτα. Αυτό έλεγα».

«Έκανα ό, τι πίστευα, με όλες τις δυσκολίες, χωρίς να έχω λεφτά, προσπαθούσα να κάνω τα βιντεοκλίπ μου. Δεν με νοιάζει να το πω. Μέχρι και ένα χωράφι που είχα το πούλησα, γιατί έλεγα: τι μου είναι πιο σημαντικό, να έχω εκεί τις ελιές να κάθονται και να μην τα κάνω τίποτα ή να προσπαθήσω να κάνω πραγματικότητα τα όνειρά μου;».

«Μου έλεγαν μετά τη "Μάντισσα", "βγάλε τραγούδια τώρα που έχει επιτυχία, τώρα που ρολάρει, γιατί θα σε ξεχάσει ο κόσμος". Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Το να είμαι συνέχεια μπροστά στη μούρη του κόσμου και να βγάζω τραγούδια ή να είμαι συνέχεια στο Instagram και στα social media για να κάνω φασαρία μόνο για τη φασαρία, αυτό δεν σε πάει κάπου».

Ενώ απάντησε και στο πώς δείχνει τόσο νέα… «Είμαι νέα είπε… και μετά μίλησε για τα γονίδια που βοηθάνε και αποκάλυψε πως όταν δύσει ο ήλιος πάει για ύπνο!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.