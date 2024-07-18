Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κατερίνα Παπουτσάκη κάνει εκτενή αναφορά στην πολύ δύσκολη για την ίδια περίοδο, που ερμήνευσε την Αλίκη Βουγιουκλάκη, στη σειρά «Έχω ένα μυστικό», μια σειρά για την οποία κυριολεκτικά «σταυρώθηκε» και της κόστισε πολύ ακριβά.

Κι ας έχουν περάσει πια τόσα χρόνια. Δεν το ξεχνάει. Αυτή τη φορά, η ηθοποιός τα είπε σε μια συνάδελφο, τη Μαρία Σολωμού και στο podcast της «Μαρία τη νύχτα»

«Με τη σειρά Αλίκη έκλαψα πάρα πολύ. Ήταν δύσκολα γιατί το υλικό των πρώτων 5 επεισοδίων ήταν ότι είσαι θεά. Όταν παίχτηκε και η λάσπη ήταν πανταχόθεν για το ίδιο υλικό ήταν ότι δεν είναι καλό κι ότι μιμείσαι».

