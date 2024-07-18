Άννα Βίσση: «Με φοβίζει να πάψω να είμαι αυτή που είμαι...»

Στο πλαίσιο της περιοδείας και των σταθμών της στην Κρήτη, η Άννα Βίσση έδωσε μια συνέντευξη στην κάμερα του Creta Live και την Ελίνα Φαρσάρη.

Προερχόμενη από την Κύπρο, όπου έδωσε τρεις συναυλίες στη γενέτειρά της τη Λάρνακα, η Άννα Βίσση αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σχέση που διατηρεί με την Κρήτη επισημαίνοντας ότι για την ίδια οι εμφανίσεις της στο νησί έχουν μεγάλη σημασία. «Θέλω να δώσω πίσω στους Κρητικούς, όλη την τιμή που μου κάνουν», είπε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε στην πρώτη περιοδεία της καριέρας της που έγινε και πάλι στην Κρήτη, στο πλευρό του «αρχάγγελου» Νίκου Ξυλούρη.

Φυσικά, αναφέρθηκε στη σχέση της με το κοινό, μην μπορώντας να κρύψει τον ενθουσιασμό της για τους νεότερους σε ηλικία θαυμαστές της που έκαναν το «Προτιμώ» το απόλυτο χιτ του καλοκαιριού. «Μετά από 51 χρόνια καριέρας μόνο ευγνώμων θα μπορούσα να είμαι. Νομίζω ότι είναι φυσιολογική η σχέση μου με τον χρόνο, με φοβίζει μόνο υπό κάποιες συνθήκες, του να πάψω να εαι αυτή που είμαι, να πάψω να είμαι καλά. Η φθορά που έρχεται με τον χρόνο είναι δυστυχώς κάτι δεδομένο και θα πρέπει να αντιστεκόμαστε όσο καλύτερα μπορούμε», είπε η Άννα Βίσση και συνέχισε:

«Το θέμα δεν είναι να πουλάς εισιτήρια, το θέμα είναι να δίνεις στον κόσμο αυτό που περιμένει και ίσως και κάτι παραπάνω. Εγώ για αυτό προσπαθώ και με τον Νίκο Καρβέλα και με τους συνεργάτες μου επί σκηνής. Πάντα οι καιροί απαιτούν να έχεις εξέλιξη».

Ενώ φυσικά μίλησε και για τον alter ego της τον Νίκο Καρβέλα: «Με τον Νίκο πάντα θα ετοιμάζουμε κάτι. Το να κάνουμε ένα νέο θεατρικό είναι ακόμα υπό σκέψη, πρέπει να βρεθεί ένα θέμα, όπως είχαν οι «Δαίμονες», η «Μάλα» και οι «Καμπάνες του Edelweiss». Δεν είναι κάτι που σχεδιάζεται».

