Power of Love: Οι πρώτες εικόνες από τα ανανεωμένα σπίτια

Πρεμιέρα έχει σε λίγες ώρες στις 9 το βράδυ το πλήρως ανανεωμένο Power of Love με παρουσιάστρια την Κατερίνα Καραβάτου και οι πρώτες εικόνες από τα σπίτια είναι εντυπωσιακές.

Οι ανανεωμένοι χώροι είναι γεμάτοι χρώμα και διακοσμημένοι ώστε να δημιουργείται μία cozy ατμόσφαιρα.

Άνετοι καναπέδες που θα υποδεχτούν τις δύο παρέες αλλά και μικρές γωνιές που προσφέρονται για πιο ιδιωτικές συζητήσεις ανάμεσα στα υποψήφια ζευγάρια!

Πριν από λίγο η Κατερίνα Καραβάτου εμφανίστηκε μέσω σύνδεσης στην εκπομπή της Μαρίας Μπακοδήμου «Γεια σου» στον ΣΚΑΙ και οι δύο γυναίκες είχαν πολλά να πούνε.

Βλέπετε η Μαρία ήταν η παρουσιάστρια των πρώτων κύκλων του πετυχημένου παιχνιδιού και όπως αποκάλυψαν πριν φύγει η Κατερίνα για Κωνσταντινούπολη εκείνη της έδωσε tips για να περάσει ακόμα πιο καλά.

Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης η Κατερίνα Καραβάτου αποκάλυψε κάποια λίγα πράγματα για το τι θα δούμε το βράδυ στην πρεμιέρα και ανάμεσά τους ήταν και το ότι ήδη έχουν δημιουργηθεί τα δύο πρώτα ζευγάρια ανάμεσα στους παίκτες. Ανυπομονούμε.

