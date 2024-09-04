Ένα επεισόδιο γεμάτο ανατροπές και συγκλονιστικές εξελίξεις με τους ήρωες να βρίσκονται σε αδιέξοδο. Πρέπει να σταθούν ενώπιον των ευθυνών τους και να πάρουν αποφάσεις που θα καθορίσουν όλη τη μετέπειτα ζωή τους. Το τελευταίο επεισόδιο του 1ου κύκλου της σειράς «Bahar-Καινούργια Αρχή», απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Ο Δρ. Εβρέν κάνει κρυφά εξετάσεις και ανακαλύπτει ότι είναι και αυτός συμβατός και μπορεί να δώσει μόσχευμα στην Μπαχάρ. Όταν το μαθαίνει ο Τιμούρ γίνεται έξαλλος, καθώς θέλει να είναι αυτός ο δότης και να αποκατασταθεί στα μάτια της οικογένειάς του. Η σύγκρουση ανάμεσα στους δύο άντρες είναι αναπόφευκτη και έντονη. Η Μπαχάρ, για άλλη μία φορά, βρίσκεται στη μέση – έχει πλέον φτάσει στα όριά της, δεν θέλει τη βοήθεια κανενός.

Η κα Νεβρά κάνει πάλι το θαύμα της - αφού έχασε το παιχνίδι με την Μπαχάρ στρέφεται στη Ρενγκίν για να ζητήσει χρήματα. Ως αντάλλαγμα υπόσχεται ότι θα πείσει τον Τιμούρ να την παντρευτεί. Η Ρενγκίν δέχεται αλλά ο Τιμούρ θυμώνει πολύ όταν μαθαίνει τις κινήσεις που κάνει η μητέρα του πίσω από την πλάτη του.

Βέβαια, προσπαθώντας να επανορθώσει, ο Τιμούρ υπογράφει τα χαρτιά για το συναινετικό διαζύγιο ενώ διαβεβαιώνει την Μπαχάρ ότι αυτή τη φορά θα τηρήσει την υπόσχεσή του – θα είναι στο χειρουργείο για τη μεταμόσχευση.

Οι δυο τους συμφιλιώνονται και η Μπαχάρ αποφασίζει ότι θέλει τον Εβρέν για χειρουργό της και τον Τιμούρ για δότη. Η δύσκολη επέμβαση ξεκινά, ποια όμως θα είναι η εξέλιξή της;

Και ενώ Μπαχάρ και Τιμούρ βρίσκονται στο χειρουργείο με τη ζωή τους να κρέμεται από μία κλωστή, Πάρλα και Ουμάι, συμφιλιώνονται, μετά τον μεγάλο καβγά τους. Τελευταία στιγμή όμως, μια αναπάντεχη εξέλιξη αλλάζει και πάλι τα πάντα…

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Δείτε την ιστορία από την αρχή:

https://www.skai.gr/tv/show/seires/bahar-kainourgia-archi/sezon-2023-2024#tab1

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun

Demirel (Γκιουλτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσαγλά), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ Ουράς), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.