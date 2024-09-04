Λογαριασμός
Σωτήρης Λαμάι: Πόσα λεφτά έχει βγάλει από το TikTok;

Έχει σοβαρό κέρδος

Μια συνέντευξη εφ’ όλη της ύλης έδωσε στο «Summer’s Cool» και τον Κωνσταντίνο Αρτσίτα έδωσε ο Σωτήρης Λαμάι, Ο παίκτης του Survivor αποκάλυψε ότι έχει ένα μεγάλο οικονομικό κέρδος από τις πλατφόρμες των Social Media.

O Σωτήρης Λαμάι είπε αρχικά: «Θα μου πεις «τι είναι το TikTok;» αλλά θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη απάτη στην παγκόσμια οικονομία. Έχω βγάλει αρκετά χρήματα και από το παιχνίδι αυτό».

