Ο απολογισμός των ραντεβού στο Βόσπορο έδειξε ό,τι ο Δημήτρης και η Σοφία έχουν έρθει πραγματικά πολύ κοντά. Η Νίκη και ο Αργύρης πέρασαν πολύ καλά δηλώνοντας όμως πως δεν υπάρχει κάτι το ερωτικό μεταξύ τους. Η αιτιολόγηση των ψήφων έδωσε τροφή για νέες συζητήσεις με την Μαρκέλλα, τον Δήμο και τον Νίκο να έρχονται στο προσκήνιο.

Όσα αποκαλύφθηκαν μέσω της ψηφοφορίας εξακολουθούν να προβληματίζουν απόψε τα αγόρια και τα κορίτσια. Ο Jason δεν μπορεί να ξεχάσει το χθεσινό χαρακτηρισμό που δέχτηκε ενώ προβληματίζεται για τη σχέση του με τη Γλυκερία. Η Μαρκέλλα έχει μεγάλη ένταση με τη Σοφία και τη Νίκη οι οποίες προσπαθούν να καταλάβουν το λόγο. Μία κίνηση του Νίκου προς τη Γλυκερία προκαλεί… ανησυχία στον Jason.

Η Νίκη νιώθει πως τα αγόρια προσπαθούν να βάλουν «φιτιλιές» ανάμεσα στα κορίτσια, αυτή η άποψη βρίσκει σύμφωνη τη Σοφία. Τι τις κάνει να το πιστεύουν αυτό;

