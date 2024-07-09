Οι Placebo εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία απαντούν σε όσους τους επέκριναν για τα τεχνικά ζητήματα κατά την πρόσφατη συναυλία τους στο Φεστιβάλ OpenAir St. Gallen, στην Ελβετία.

Στις 30 Ιουνίου, οι Placebo κλήθηκαν να εμφανιστούν στο Φεστιβάλ μαζί με τους Chainsmokers και τους Queens Of The Stone Age. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας του, το συγκρότημα αντιμετώπισε μια σειρά από τεχνικά προβλήματα που το ανάγκασαν να αποχωρήσει από τη σκηνή πολύ νωρίτερα από την αναμενόμενη διάρκεια.

Το συγκρότημα δέχεται από τότε επικρίσεις για την ερμηνεία του και επιπλέον ξέσπασε διαμάχη μεταξύ των θαυμαστών με αποτέλεσμα ο Μπράιαν Μόλκο να εκδώσει ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Παρατηρήσαμε πολλές συζητήσεις, λογομαχίες, κατηγορίες και αψιμαχίες μεταξύ των θαυμαστών μας σε σχέση με τη συναυλία μας στο Φεστιβάλ St Gallen. Έχουμε επίσης δεχτεί πολλές προσβολές. Θα θέλαμε λοιπόν να αποσαφηνισουμε τι συνέβη κατά τη διάρκεια της συναυλίας μας στο Φεστιβάλ».

«Αμέσως μετά την έναρξη ο Στέφαν Όλσνταλ άρχισε να έχει τεχνικά προβλήματα μέχρι που τελικά το σύστημα κιθάρας σταμάτησε να λειτουργεί εντελώς. Έτσι δεν μπορούσε να παίξει για πολύ κανένα τραγούδι. Καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος από τους παγκόσμιας φήμης τεχνικούς μας, αλλά χωρίς αποτέλεσμα» υποστηρίζει.

Ο Μπράιαν Μόλκο εξήγησε ότι το συγκρότημα αποφάσισε να μην αποχωρήσει από τη σκηνή και αντ' αυτού αποφάσισε να παρουσιάσει ό,τι μπορούσε με τον Στέφαν Όλσνταλ στο μπάσο. Αναγνώρισε επίσης ότι το συγκρότημα φρόντισε να εξηγήσει τι συνέβαινε στο κοινό.

«Οι Placebo δεν χρησιμοποιούν ηχογραφήσεις στη σκηνή. Όλα είναι 100% ζωντανά. Φαίνεται προφανές ότι αυτό εξακολουθεί να είναι ανεπαρκές για ορισμένα απαιτητικά άτομα που νομίζουν ότι είναι ανώτερα. Τα τεχνικά ζητήματα και οι συναυλίες που λήγουν νωρίτερα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωντανής παράστασης» αναφέρει.

«Αν η ιδέα αυτής της αναπόφευκτης κατάστασης συνεχίζει να σας εξοργίζει, σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε συγκροτήματα, τα οποία ηχογραφούν το μεγαλύτερο μέρος της μουσικής που παρουσιάζεται στη σκηνή. Σας προτείνουμε επίσης να αποκτήσετε μια αντικειμενική αντίληψη και να προσπαθήσετε να δείτε αυτήν την κατάσταση από μια οπτική γωνία που δεν είναι δική σας – εάν είστε καθόλου ικανοί. Αυτός είναι ένας ευγενικός τρόπος να πούμε - αποκτήστε ζωή» σημειώνει.

«Δεν σας αναγκάζουμε να έρθετε σε καμία από τις συναυλίες μας – είναι δική σας επιλογή. Μη διστάσετε να κάνετε αυτήν την επιλογή στο μέλλον και σταματήστε να προσβάλλετε τους πιστούς θαυμαστές μας στον εικονικό κόσμο» προσθέτει ο τραγουδιστής των Placebo.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.