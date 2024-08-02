Bryan Ferry: Θα κυκλοφορήσει συλλογή με 81 τραγούδια

Ο Μπράιαν Φέρι ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει συλλογή με 81 τραγούδια που εκτείνεται σε μια περίοδο πάνω από 50 χρόνων στη μουσική και θα έχει τίτλο «Retrospective: Selected Recordings 1973-2023».

Ο αρχηγός των Roxy Music ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του το 1973 με την κυκλοφορία του ντεμπούτου άλμπουμ του, «The Foolish Things». Μεταξύ πολλών άλλων, το άλμπουμ «Boys And Girls» του 1985 έφθασε στην κορυφή των charts.

Η συλλογή θα κυκλοφορήσει σε διάφορες εκδόσεις, από τις οποίες ξεχωρίζει πολυτελής κασετίνα πέντε CD, συνοδευόμενη από ένα βιβλίο με σκληρό εξώφυλλο 100 σελίδων που περιέχει εκτενείς νέες σημειώσεις, φωτογραφίες και εικόνες που δημοσιεύονται πρώτη φορά.

Η ψηφιακή έκδοση περιλαμβάνει ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Star», το οποίο είναι η πρώτη νέα μουσική κυκλοφορία του Μπράιαν Φέρι εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία.

.@bryanferry announces new 81-track career retrospective, shares reimagined version of Bob Dylan’s ‘She Belongs To Me’ https://t.co/ikBsplPXrH — NME (@NME) July 31, 2024

Μια ένα προσέγγιση του κλασικού «She Belongs To Me» του 1965 του Μπομπ Ντίλαν περιλαμβάνεται σε EP πέντε τραγουδιών, που είναι το πρώτο από τα τρία ψηφιακά EP που θα συνοδεύουν τη συλλογή.

Κάθε CD στο πολυτελές κουτί με τους πέντε δίσκους της συλλογής είναι αφιερωμένο σε μια διαφορετική πτυχή της καριέρας του Άγγλου τραγουδιστή-τραγουδοποιού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.