Bahar-Καινούργια Αρχή: Ο Τιμούρ και Ρένγκιν πιάνονται επ'αυτοφώρω - Δείτε trailer

Η Ρενγκίν συνέρχεται από το ατύχημα και το χειρουργείο και ο Τιμούρ βρίσκει ευκαιρία να της εκφράσει την ανακούφισή του που είναι καλά και την υπόσχεση πως δεν την αφήσει ξανά μόνη. Όμως κάποιος τους βλέπει μαζί και συνειδητοποιεί όλη την αλήθεια.

Νέο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ, «Bahar-Καινούργια Αρχή», απόψε στις 21.00.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Η Ρενγκίν ξυπνά επιτέλους μετά από το χειρουργείο. Έχει κοντά της την κόρη της και τον πρώην σύζυγό της που ήρθε από το εξωτερικό για να τη δει. Ο Τιμούρ, σε κάποια στιγμή, τη βρίσκει μόνη της και της υπόσχεται ότι σύντομα θα είναι μαζί – αυτή την τρυφερή στιγμή τη βλέπει κάποιος πολύ δικός του άνθρωπος. Το μυστικό του παράνομου ζευγαριού κρέμεται πια από μια κλωστή, είναι θέμα χρόνου να τιναχτούν όλα στον αέρα.

Η κα Νεβρά, από την άλλη, ζει το όνειρό της στο πλάι ενός γοητευτικού κυρίου. Πεπεισμένη ότι ο συγκεκριμένος είναι ερωτευμένος μαζί της, θέλει να επενδύσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό στις επιχειρήσεις του. Το ποσό αυτό το δανείζεται, βάζοντας υποθήκη το σπίτι της οικογένειας – το σπίτι που όμως ανήκει στην Μπαχάρ.

Τέλος, η Πάρλα ικετεύει τη μητέρα της να διώξει τον Τιμούρ από τη ζωή της. Δεν τον αναγνωρίζει ως πατέρα της, δεν είναι ο άνθρωπος που θα τους προσφέρει ασφάλεια και την οικογένεια που τους λείπει τόσα χρόνια.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα του επεισοδίου:

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

BAHAR - ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ

Δευτέρα με Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑÏ

Δείτε την ιστορία από την αρχή:

https://www.skai.gr/tv/show/seires/bahar-kainourgia-archi/sezon-2023-2024#tab1

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun Demirel (Γκιουλτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσαγλά), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ Ουράς), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.