Ένας ιδιαίτερα επιδραστικός συγγραφέας και σκηνοθέτης της εποχής μας, ο Σάιμον Στόουν, εμπνέεται από την κλασική τραγωδία «Γέρμα»και την ξαναγράφει μεταφέροντάς τη στο σήμερα. Από 27 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Πόρτα, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Στη σύγχρονη αυτή διασκευή, συναντάμε τους ήρωες στο σήμερα, επαγγελματικά επιτυχημένους και πολλά υποσχόμενους. Η γυναίκα είναι δημοσιογράφος και μπλόγκερ με μεγάλο αριθμό ακολούθων, ο άντρας της πετυχημένος επιχειρηματίας. Όπως και στο έργο του Λόρκα, ο κόσμος τους δοκιμάζεται και διαλύεται, λόγω της ατεκνίας.

Παίζουν: Μαρία Κίτσου, Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Ασπασία Κράλλη, Τατιάνα Πίττα , Χάρης Χαραλάμπους-Καζέπης, Μαριάννα Μαριγώνη

Παραστάσεις: 27 Οκτωβρίου 2023. Κάθε Τετάρτη 20:00, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο 21:00 και Κυριακή 19:00

Εισιτήρια: Από 15€. Προπώληση: more.com

Θέατρο Πόρτα, Λεωφ. Μεσογείων 59, Αθήνα. Τηλέφωνο: 21 0771 1333

Ο Good Job Nicky στο Gazarte Roof Stage

Έπειτα από 3 sold out live στο Gazarte, o Good Job Nicky, επιστρέφει τις Παρασκευές 27 Οκτωβρίου και 10 και 24 Νοεμβρίου, και θα μας παρουσιάσει τα δικά του τραγούδια, καθώς και άλλες επιτυχίες του ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου. Με τον χαρακτηριστικό ήχο του, την εναλλαγή στις ενορχηστρώσεις και τις δυναμικές ερμηνείες του, έχει καταφέρει να κερδίσει το κοινό του, αφήνοντας τους πάντα να θέλουν περισσότερο.

Παρασκευές 27 Οκτωβρίου και 10, 24 Νοεμβρίου, 22:15

Εισιτήρια: A’ Zώνη Αριθμημένα 23 ευρώ Β’ Ζώνη Αριθμημένα 20 ευρώ Eλεύθερη Ζώνη 17 ευρώ. Προπώληση: More.com

Gazarte Roof Stage Βουτάδων 34, Αθήνα 118 54 Τηλέφωνο: 21 0346 0347

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου στο Θέατρο Άλσος

Ο επίλογος της καλοκαιρινής περιοδείας της Ελένης Τσαλιγοπούλου γράφεται φέτος στο θέατρο Άλσος. Η τέχνη, η γνώση, το ταλέντο και το πάθος της Ελένης Τσαλιγοπούλου ως ερμηνεύτριας, καθώς και η ευρηματικότητα και η δεξιοτεχνία των εξαιρετικών μουσικών που τη συνοδεύουν και συν-δημιουργούν μαζί της επί σκηνής, δημιούργησαν ένα μοναδικό συναυλιακό πρόγραμμα, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια που άντεξαν και αντέχουν στο χρόνο.

Παρασκευή 27 Οκτωβρίου και 3 – 10 – 24 Νοεμβρίου. Ώρα: 20:30

Εισιτήρια: Από 15€-30€. Προπώληση: more.com

Θέατρο Άλσος χειμερινό Ευελπίδων 4, Κυψέλη-Πεδίον του Άρεως, Τηλ.: 210-8227471 & 210-8831487

