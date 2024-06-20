Να βρείτε κάποιον να σας κοιτάει όπως ο Μπισμπίκης τη Βανδή

Δεν γνωρίζουμε βέβαια αν αυτή η σχέση θα τους οδηγήσει κάποια στιγμή σε γάμο, εξάλλου η ίδια η Δέσποινα Βανδή πρόσφατα δήλωσε πως ο γάμος είναι κάτι που σε αυτή τη φάση δεν την ενδιαφέρει, το σίγουρο είναι πως οι δυο τους περνάνε καλά μαζί.

Παραπάνω από καλά θα λέγαμε αν κρίνουμε από το πόσο ήρεμοι κι ευτυχισμένοι δείχνουν σε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις τους. Κανονικοί. Όπως κάθε ερωτευμένο ζευγάρι που δεν έχει κανέναν λόγο να κρύβεται.

Κι αν το πρώτο διάστημα της σχέσης τους σε γενικές γραμμές προτιμούσαν να το ζούνε μακριά από τα φώτα, πλέον χωρίς να κάνουν διαφήμιση του έρωτά τους, επιλέγουν να ζουν όπως ακριβώς τους ευχαριστεί χωρίς να καταπιέζονται από τις κάμερες και τους φωτογραφικούς φακούς που τους ακολουθούν παντού, όπου κι αν εμφανιστούν.

Οι ίδιοι έχουν πλέον χαλαρώσει και αυτό δεν περνάει απαρατήρητο. Στην πρόσφατη κοινή τους εμφάνιση στο Posidonio για να απολαύσουν τον φίλο της Δέσποινας Βανδή, Θοδωρή Φέρρη, το ζευγάρι έλαμπε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.