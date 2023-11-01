«Οι Πανθέοι»- ΣΚΑΪ: Mάρμω και Κίτσος δεν μπορούν να αντισταθούν στον έρωτα τους

Υποσχέσεις που δεν εκπληρώνονται, πρόσωπα από το παρελθόν που εμφανίζονται ξαφνικά, μνήμες που επανέρχονται και στοιχειώνουν το παρόν στο αποψινό επεισόδιο της σειράς «Οι Πανθέοι», στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Η Μάρμω και η Σεβαστή αναχωρούν για την Κόρινθο με συνταξιδιώτη τους τον Κίτσο.

Η Μάρμω κάνει ό,τι μπορεί για να τον αποφύγει αλλά ο έρωτας και το πάθος δεν συμμερίζονται τα διλήμματά της...

Ο Ανδρέας φτάνει μυστικά στα Γιάννενα, συναντά τον Μεταξά και βάζουν μπροστά την απόρρητη αποστολή τους. Η εμφάνιση μίας γυναίκας από το παρελθόν ταράζει τον Ανδρέα…

Η Πέλλα, άθελά της, μεταφέρει κάποιες σημαντικές πληροφορίες για τις κινήσεις του Ανδρέα στον Μαρμάρη, δίνοντάς του το δικαίωμα να προχωρήσει στα σκοτεινά σχέδιά του…

Η Λιάνα πιάνει τον πατέρα της Φάνη με το ημερολόγιό της στα χέρια του και γίνεται έξαλλη, και η αντίδρασή της αυτή προκαλεί έκπληξη στη Βέτα.

Όταν η τελευταία διαβάζει όσα γράφει η κόρη της σ’ αυτό, αισθάνεται ότι η καταστροφή θα χτυπήσει σύντομα το σπίτι τους…

Ο Ισίδωρος, στο Γραμματικό, βάζει μπροστά την ανεπίσημη εκπλήρωση της 2ης διαθήκης του πατέρα του που δεν ήρθε ποτέ στο φως. Παράλληλα, η θεία Καλή μέσα σε ένα ακόμη παραλήρημά της, αναφέρεται σε μία κατάρα από το παρελθόν, τρομάζοντας τη Χρυσοστόμη, τη Δέσποινα και την Ιλαρία…

Η Μιρέλλα προσπαθεί απεγνωσμένα να μάθει περισσότερα για τη μητέρα της και αν είχε σχέση με τον Βλάση Πανθέο. Η σκέψη ότι ο νεκρός αδερφός της είναι το νόθο παιδί του Πανθέου δεν σταματά να τη βασανίζει…

Ο Στάθης και η Ματούλα έρχονται ακόμα πιο κοντά και αποφασίζουν πως όσο διαφορετικοί κι αν είναι οι κόσμοι τους, αυτοί θα προσπαθήσουν να τους ενώσουν! Οι αδιαθεσίες της Θάλειας ανησυχούν την ίδια και τη μητέρα της Μερόπη.

Το ενδεχόμενο να πρόκειται για κάτι πιο σοβαρό από ένα απλό κρυολόγημα τις τρομοκρατεί…

Τι θα γίνει αν η Σεβαστή αντιληφθεί την παρουσία του Κίτσου στην Κόρινθο;

Ποια είναι η γυναίκα που εμφανίζεται μπροστά στον Ανδρέα και προκαλεί αναστάτωση;

Σε ποια κατάρα αναφέρεται η Καλή και ποια επίπτωση θα έχει στην οικογένεια των Πανθέων;

«ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ»

Δευτέρα με Πέμπτη στις 21.00

Στον ΣΚΑΪ

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα Γαλάτη), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), Μιχάλης Συριόπουλος (Γιάννης Μαρμάρης), Έλενα Τοπαλίδου (Δασκάλα), Αθηνά Μαξίμου (Μερόπη Μονογιού), Κώστας Φιλλίπογλου (Ιορδάνης Βαλλίδης), Παντελής Δεντάκης (Λουκάς Αυγουστάκης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Ματούλα Γκανά), Χριστίνα Αλεξανιάν (Βέτα Πανθέου), Ελένη Καρακάση (Σεβαστή), Αλέξανδρος Μούκανος (Χρυσίνας), Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά (Πέλλα Γκανά), Βίκυ Διαμαντοπούλου (Θάλεια Μονογιού), Κωνσταντίνος Γαβαλάς (Τέλης Βαλέριος), Κώστας Κονταράτος (Παναγής), Εύα Σιμάτου (Σοφία Στρατηγού), Αρετή Τίλη (Αλέκα Βαλλίδη), Ιφιγένεια Καραμήτρου (Λιάνα Πανθέου), Γιάννης Κατσιμίχας (Θωμάς Πανθέος), Θανάσης Ισιδώρου (Στέφανος Χρυσίνας), Κωνσταντίνος Ελματζίογλου (Ηλίας Γαζής), Γιάννης Ίτσιος (Δημήτρης), Κρυσταλλία Κεφαλούδη (Μαριάννα), Βάλλια Παπαδάκη (Ουρανία)

