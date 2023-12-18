«Lydia Eva»: Ιστορικό αλιευτικό σκάφος χρησιμοποιήθηκε στην ταινία «Wonka»

Ιστορικό αλιευτικό σκάφος έκανε το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη, με τη νέα επιτυχημένη ταινία «Wonka». Το σκάφος «Lydia Eva» μεταφέρθηκε στο Λάιμ Ρίτζις, στο Ντόρσετ, στη νοτιοδυτική Αγγλία για τα γυρίσματα των σκηνών, στις οποίες ο νεαρός Γουίλι Γουόνκα, τον οποίο υποδύεται ο Τίμοθι Σαλαμέ φτάνει στην Αγγλία. Το ατμόπλοιο, που κατασκευάστηκε στο Κινγκς Λιν τη δεκαετία του 1930, επέστρεψε πλέον στη συνηθισμένη του θέση, στο Γκρέιτ Γιάρμουθ, στο Νόρφολκ και είναι επισκέψιμο.

Historic boat makes silver-screen debut in new Wonka film https://t.co/jjjzYyi09Y December 16, 2023

Ο υπεύθυνος διαχείρισης του πλοίου, Έρνι Άρτις, δήλωσε στο BBC ότι οι δημιουργοί της ταινίας επικοινώνησαν μαζί του την περίοδο της πανδημίας της Covid-19, αλλά στην αρχή πίστεψε ότι επρόκειτο για «φάρσα».

Το πλοίο χρησιμοποιήθηκε από την κινηματογραφική εταιρεία για σχεδόν δύο μήνες.

Ο Έρνι Άρτις είπε ότι ήταν «ενδιαφέρον» που είδε το σκάφος στην οθόνη και ότι εμφανίζεται στα πρώτα δευτερόλεπτα του τρέιλερ της ταινίας.

Εξέφρασε ακόμη την ελπίδα το πλοίο που είναι πλέον γνωστό χάρη στην ταινία να προσελκύσει κόσμο στο Γκρέιτ Γιάρμουθ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.