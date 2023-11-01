Αριστερόχειρες, της Νεφέλης Μαϊστράλη για 3η χρονιά στο Θέατρο Μπέλλος

Η Ομάδα 4frontal παρουσιάζει ξανά τους «Αριστερόχειρες» της Νεφέλης Μαϊστράλη στο Θέατρο Μπέλλος, σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη. Το έργο αντλεί την έμπνευσή του από τις «Παιδοπόλεις», τα αμφιλεγόμενα ιδρύματα που ίδρυσε η Βασίλισσα Φρειδερίκη κατά τη διάρκεια του Εμφύλιου πολέμου, καθώς και από ιστορικά γεγονότα εκείνης της περιόδου που διαμόρφωσαν την σύγχρονη ελληνική πολιτική πραγματικότητα.

Παίζουν: Ελένη Βλάχου, Τάσος Δημητρόπουλος, Χάρης Κρεμμύδας, Νεφέλη Μαϊστράλη κ.ά.

Παραστάσεις: Από 1η Νοεμβρίου 2023. Τετάρτη στις 20.00, Σάββατο στις 18.00, Κυριακή στις 21.00

Εισιτήρια: Γενική Είσοδος 14€, Μειωμένο (φοιτητικό, ΑΜΕΑ, άνω των 65) 10€, προσφορά προπώλησης 10€. Προπώληση: more.com

Θέατρο Μπέλλος Κέκροπος 1, Πλάκα – Ακρόπολη, τηλ: 6948230899

Βενέμπρα: Ένα έργο για φωνή, βιόλα και κιθάρα σε σκηνοθεσία Κωστή Καλλιβρετάκη στο ΠΛΥΦΑ

Η ηθοποιός Κλεοπάτρα Μάρκου, ο βιολίστας Μιχάλης Καταχανάς και ο κιθαρίστας Βασίλης Τζαβάρας συμπράττουν με τον Κωστή Καλλιβρετάκη προσεγγίζοντας τους μύθους των γυναικών που με τη φωνή και τα τραγούδια τους έσπερναν (ή προέβλεπαν;) το θάνατο, μέσα από την performance «Βενέμπρα», ένα έργο για φωνή, βιόλα και κιθάρα, που παρουσιάζεται, 1-16 Νοεμβρίου 2023, στο ΠΛΥΦΑ. Η Βενέμπρα είναι μια γυναίκα που απλώνει με τη φωνή της παράδοξες μελωδίες και σκοπούς γλυκούς, μα συνάμα θανατερούς. Γεννημένη μέσα στην δίνη ενός πολέμου, κατάφερε να επιβιώσει από αυτόν, στιγματισμένη όμως από την ανάσα του θανάτου, η σκιά του οποίου παρέμεινε ο μοναδικός πραγματικός της σύντροφος και οικογένεια. Μια γυναίκα καταδικασμένη να μην βρίσκει πραγματική γαλήνη ανάμεσα στους ζωντανούς, όντας μια δυσαρμονική πλην γοητευτική παραφωνία για την ύπαρξή τους.

Παραστάσεις: 1,2,8,9,15,16 Νοεμβρίου στις 21:00

Εισιτήρια: Κανονικό 15 ευρώ, μειωμένο 10 ευρώ (φοιτητές-συνταξιούχοι), μειωμένο 5 ευρώ (άνεργοι-καλλιτέχνες). Προπώληση: more.com

Βιομηχανικό Πάρκο ΠΛ.ΥΦ.Α, Κορυτσάς 39, Βοτανικός

Ο Τυχαίος Θάνατος ενός Αναρχικού, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα για 3η σεζόν στο Θέατρο Γκλόρια

«Ο Τυχαίος Θάνατος ενός Αναρχικού» επιστρέφει στο θέατρο Γκλόρια, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα. Φάρσα, σλάπστικ και λογοπαίγνια εμποτισμένα στο σήμερα εκθέτουν την ανικανότητα και τη διαφθορά και τα κενά της δικαιοσύνης. Οι Πάνος Βλάχος, Γιώργος Τζαβάρας, Ιφιγένεια Αστεριάδη, Γιάννης Γιαννούλης, Παναγιώτης Κατσώλης και Στέλιος Πέτσος μάς μυούν στο καυστικό και καταγγελτικό σύμπαν του Ντάριο Φο με ζωντανή μουσική, τραγούδια και προπάντων με χιούμορ διακωμωδώντας με τρόπο μοναδικό το δικό μας σήμερα.

Παραστάσεις: Από 1η Νοεμβρίου 2023. Τετάρτη 20.00, Πέμπτη 21.00, Παρασκευή 21.00, Σάββατο 18.00 και 21.00, Κυριακή 20.00

Εισιτήρια: 20€ κανονικό, 17€ φοιτητικό, ΑΜΕΑ, ανέργων, άνω 65 ετών. Προπώληση: more.com

Θέατρο Γκλόρια, Ιπποκράτους 7, Αθήνα. Τηλ. κρατήσεων; 210 3600832

