My Style Rocks - Έξαλλη η Χατζηπαντελή με τη Διονυσία: «Να με σέβεσαι»

Ένα ακόμα επεισόδιο με εκπλήξεις, νέες εισόδους, απουσίες και κόντρες παρακολουθήσαμε στο My Style Rocks στον ΣΚΑΪ.
Η σημερινή νικήτρια είναι η Αμάντα.
Με καυγά και ένταση ξεκίνησε το σημερινό επεισόδιο του My Style Rocks, με την Μορτασία να τσακώνεται με τη Γεωργία για τις βαθμολογίες.
Η Βασιλεάννα είναι η νέα παίκτρια που μπήκε στον διαγωνισμό. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, η παίκτρια από τη Μυτιλήνη, διατηρεί επιχείρηση με μαγιό και το στιλ της χαρακτηρίζεται από την «αθόρυβη πολυτέλεια».
Κατά τη διάρκεια της κριτικής της νέας παίκτριας, η Διονυσία προειδοποίησε τη Βασιλειάννα πως δεν μπορεί να έρθει σε αντιπαράθεση μαζί τους.
Η επιστροφή του Δημήτρη Σκουλού είναι γεγονός
Δείτε την πασαρέλα των κριτών:
Και την πασαρέλα των όλων των κοριτσιών:
- Οι Πανθέοι: Η Χρυσοστόμη παλεύει να κρατήσει τα κρυμμένα μυστικά της οικογένειας - Ο έρωτας σπρώχνει τον Κίτσο σε παράτολμες πράξεις
- Ένας μπαμπάς στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» - Δείτε το trailer
- Ο Νίκος Χατζόπουλος στο skai.gr: «Στη δουλειά μας, απολαμβάνεις τις στιγμές που πετυχαίνεις κάτι μαζί με άλλους»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.