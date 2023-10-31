Λογαριασμός
My style rocks στον ΣΚΑΪ: Η είσοδος της νέας παίκτριας, η καινούργια απουσία και η νικήτρια Αμάντα- Δείτε βίντεο

My Style Rocks - Έξαλλη η Χατζηπαντελή με τη Διονυσία: «Να με σέβεσαι»

Ένα ακόμα επεισόδιο με εκπλήξεις, νέες εισόδους, απουσίες και κόντρες παρακολουθήσαμε στο My Style Rocks στον ΣΚΑΪ.

Η σημερινή νικήτρια είναι η Αμάντα.

Με καυγά και ένταση ξεκίνησε το σημερινό επεισόδιο του My Style Rocks, με την Μορτασία να τσακώνεται με τη Γεωργία για τις βαθμολογίες. 


Η Βασιλεάννα είναι η νέα παίκτρια που μπήκε στον διαγωνισμό. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, η παίκτρια από τη Μυτιλήνη, διατηρεί επιχείρηση με μαγιό και το στιλ της χαρακτηρίζεται από την «αθόρυβη πολυτέλεια».

Κατά τη διάρκεια της κριτικής της νέας παίκτριας, η Διονυσία προειδοποίησε τη Βασιλειάννα πως δεν μπορεί να έρθει σε αντιπαράθεση μαζί τους.

Η επιστροφή του Δημήτρη Σκουλού είναι γεγονός

Δείτε την πασαρέλα των κριτών:
 

Και την πασαρέλα των όλων των κοριτσιών:

