Όνειρα Γλυκά στην ΕΡΤ2, 01/11 στις 22:00

Δραματική ταινία, συμπαραγωγής Ιταλίας, Γαλλίας 2016

Σκηνοθεσία: Μάρκο Μπελόκιο, Πρωταγωνιστούν: Βαλέριο Μασταντρέα, Μπερενίς Μπεζό, Γκίντο Καπρίνο Μπάρμπαρα Ρόντσι

Τορίνο, 1969. Την ειδυλλιακή παιδική ηλικία του Μάσιμο μετέτρεψε σε συντρίμμια ο ξαφνικός χαμός της μητέρας του. Σήμερα, ετοιμάζεται να πουλήσει το διαμέρισμα των γονιών του, αλλά τον στοιχειώνει το παρελθόν του. Η Ελίζα, μια συμπονετική γιατρός, μπορεί να τον βοηθήσει να ανοιχτεί και να αντιμετωπίσει τις παιδικές του πληγές… Η ταινία «Όνειρα γλυκά» προέκυψε από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Μάσσιμο Γκραμελλίνι, μία από τις μεγαλύτερες λογοτεχνικές επιτυχίες στην Ιταλία πρόσφατα. Ο θάνατος μιας μητέρας. Η απώλεια της μάνας σε παιδική ηλικία. Ο πόνος του 9χρονου Μάσιμο που έχασε τη μητέρα του – η αγάπη μοιάζει ακόμη πιο ισχυρή γιατί τα συναισθήματα ενός παιδιού είναι απόλυτα κι αποκλειστικά.

Julieta στο COSMOTE CINEMA 2HD, 01/11 στις 22:00

Δραματική ταινία ισπανικής παραγωγής του 2016

Σκηνοθεσία: Πέδρο Αλμοδόβαρ, Ηθοποιοί: Έμα Σουάρες,Αντριάνα Ουγκάρτε,Ρόσι ντε Πάλμα

Υπόθεση: Μετά την απώλεια του συζύγου και πατέρα της οικογένειας, η Χουλιέτα και η κόρη της Αντία υποφέρουν σιωπηλά. Πολλές φορές, όμως η θλίψη και ο πόνος δεν φέρνουν πιο κοντά τους ανθρώπους… αλλά τους απομακρύνουν ακόμη περισσότερο.

Ανθρώπινη Φωνή στο COSMOTE CINEMA 2HD, 01/11 στις 23:40

Δραματική ταινία ισπανικής παραγωγής του 2020

Σκηνοθεσία: Πέδρο Αλμοδόβαρ, Ηθοποιοί: Τίλντα Σουίντον,Αγκουστίν Αλμοδόβαρ,Μιγκέλ Αλμοδόβαρ

Αμέσως μετά την Julieta κάνει πρεμιέρα η πολυβραβευμένη ταινία μικρού μήκους του Αλμοδόβαρ. Υπόθεση: Μια γυναίκα περιμένει τον πρώην της. Βγαίνει μόνο για να αγοράσει βενζίνη κι ένα τσεκούρι, βιώνοντας την απελπισία και την επιθυμία του θανάτου. Τρεις μέρες μετά δείχνει ήρεμη, μα στην πραγματικότητα ακροβατεί πάνω από την άβυσσο.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.