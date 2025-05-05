Pet Stories: Με τη Νίκη Ζαρκάδα και τον… Τζόρνταν - Πρεμιέρα Κυριακή 11 Μαΐου στις 13.10 στον ΣΚΑΪ

Ποιος είπε ότι οι πιο τρυφερές ιστορίες δεν έχουν γαβγίσματα, νιαουρίσματα και ουρές που κουνιούνται χαρούμενα; Έχουν και έρχονται στον ΣΚΑΪ από την Κυριακή 11 Μαΐου και κάθε Κυριακή στις 13.10, με τη Νίκη Ζαρκάδα και βοηθό της… ένα χαριτωμένο κοκεράκι, τον Τζόρνταν.

Η νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Pet Stories», φωτίζει τη μοναδική σχέση που έχουμε με τους καλύτερούς μας φίλους. Οι ιστορίες της συγκινούν, ευαισθητοποιούν, ενημερώνουν και ψυχαγωγούν. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, διάσημοι και μη, πρωταγωνιστούν συντροφιά με τα κατοικίδια τους, σε ένα ταξίδι γεμάτο αγάπη, τρυφερότητα, αφοσίωση και γνώση!

Σε κάθε επεισόδιο, η Νίκη και ο Τζόρνταν συναντούν αγαπημένα πρόσωπα από τον χώρο της μουσικής, του θεάτρου, της τηλεόρασης, του αθλητισμού και της πολιτικής για να μας συστήσουν τους τετράποδους φίλους τους και να μας χαρίσουν αληθινές και συχνά ξεκαρδιστικές στιγμές. Επισκέπτονται οργανώσεις και συναντούν ανθρώπους που προσφέρουν στέγη, φροντίδα και προστασία στα ζώα, προωθώντας τη φιλοζωία. Επίσης, ακούμε χρήσιμες συμβουλές από κτηνιάτρους και εκπαιδευτές και βλέπουμε tips για μια πιο pet-friendly καθημερινότητα, viral βίντεο απ’ όλο τον κόσμο, προτάσεις υιοθεσίας και άλλα πολλά που θα μας κάνουν να γελάσουμε, να συγκινηθούμε και γιατί όχι να ανοίξουμε την καρδιά και το σπίτι μας σε έναν νέο "φίλο".

Δείτε το trailer:

