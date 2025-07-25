Την Κυριακή 27 Ιουλίου στις 13:00, στο Pet Stories, η Νίκη Ζαρκάδα συναντά τον ηθοποιό Γιώργο Καραμίχο, ο οποίος αφηγείται με συγκίνηση τις τραυματικές αλλά και λυτρωτικές ιστορίες των σκύλων του, του Λούξορ και της Ασόκα, που διασώθηκαν από κακοποίηση και δύσκολες συνθήκες. Αναδεικνύει τη σκληρή πραγματικότητα για τα κυνηγόσκυλα και τα αδέσποτα στη χώρα μας καθώς και την έλλειψη κοινωνικής μέριμνας. Τονίζει τη δύναμη των ζώων να ξεπερνούν τη βία, αλλά και την αξία της άνευ όρων αγάπης που προσφέρουν.

Δείτε το trailer:

Ο Βαγγέλης είναι ο πρώτος σκύλος θεραπείας που εντάχθηκε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο στη φροντίδα των ασθενών με τη δύναμη της επαφής και της συναισθηματικής στήριξης. Τον συναντάμε την ώρα της «δουλειάς» του, πάντα ήρεμο και παρόντα, στο πλευρό ανθρώπων που δίνουν τη δική τους μάχη με την υγεία. Η παρουσία του προσφέρει ανακούφιση, χαρά και αίσθημα ασφάλειας, αποδεικνύοντας στην πράξη πόσο πολύτιμος μπορεί να είναι ο ρόλος των ζώων στη θεραπευτική διαδικασία.

Καναρίνια, παπαγαλάκια και άλλα πτηνά είναι συχνά η πρώτη επαφή ενός παιδιού με τον κόσμο των ζώων, χαρίζοντας χαρά, συντροφιά και πολύτιμα μαθήματα υπευθυνότητας. Αν και φαίνονται «εύκολα» κατοικίδια, στην πραγματικότητα έχουν ιδιαίτερες ανάγκες που απαιτούν φροντίδα και συνέπεια. Η ειδικός μας εξηγεί όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για να τους προσφέρουμε μια ποιοτική και ευτυχισμένη ζωή.

