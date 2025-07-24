Chonkus Maximus: Η viral γάτα των Χανίων που έγινε τοποθεσία στο Google Maps

Ένα διαφορετικό… αξιοθέατο ψάχνουν να βρουν τον τελευταίο καιρό οι επισκέπτες που έρχονται στα Χανιά για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
@nb5236 #chonkusmaximus #chania #crete #jet2holidays #greece #fyp #cat ♬ Ryuk theme - LØREN★
Όχι, δεν πρόκειται για κάποια μυστική τοποθεσία, κάποια μαγευτική παραλία, ή κάποιο σημείο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.
Είναι ο Chonkus Maximus, όπως ονομάστηκε από τους χρήστες του διαδικτύου, μια χνουδωτή λευκή αδέσποτη γάτα, που έχει καταφέρει να συγκεντρώσει όλα τα βλέμματα των επισκεπτών πάνω της και να γίνει ο σταρ των social media.
@ertravelsx Chonkus Maximus 🐈⬛ #fatcat #crete #cretegreece #cat #catsoftiktok #holiday #chania #fyp #fyppp #chonkusmaximus #chaniaoldtown #chaniacrete ♬ un homme et une femme - 💌
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που ψάχνουν να βρουν στα στενά της πόλης το σημείο που αράζει η γάτα και σπεύδουν να βγάλουν μια φωτογραφία ή ένα βίντεο.
Που μπορεί να τη βρει κανείς; Σύμφωνα με το Google Maps, συχνάζει κοντά στην Πλατεία Τάλω και την Ακτή Κανάρη, με τους χρήστες του διαδικτύου να “σημαδεύουν” την τοποθεσία, ενώ έχει καταφέρει να συγκεντρώσει και 5 αστέρια στις κριτικές από τους επισκέπτες που έρχονται σε επαφή μαζί της.
Για την ιστορία, το Φαράγγι της Σαμαριάς έχει βαθμολογία 4,8/5 στην Google, τα Σεϊτάν Λιμάνια 4,7, όπως και η λιμνοθάλασσα του Μπάλου και τα Φαλάσσαρνα, ενώ το Ελαφονήσι έχει βαθμολογία 4,6.
@ertravelsx probs shouldn’t of fed him but it was the only thing that woke him up 🤷🏽♀️ #chonkusmaximus #fatcat #cat #crete #chania #chaniacrete #fyp #greece #chaniaoldtown #cats ♬ Teardrops - Rules Remix - Womack & Womack & Rules
Ωστόσο, πλατφόρμες όπως το Instagram και το ΤikTok έχουν πάρει φωτιά με τα βιντεο της αξιολάτρευτης γατούλας, με την ίδια ως κλασική γάτα, να αδιαφορεί πλήρως για τη δημοσιότητα, καθώς αράζει στο ίδιο σημείο, ενώ είναι ιδιαίτερα φιλική με όποιον την πλησιάσει.
Μάλλον τα Χανιά, απέκτησαν νέα μασκότ, η οποία καλό θα είναι να λάβει ιδιαίτερης φροντίδας από τους αρμόδιους
@conniepzl chonkus maximus spotted #chania #chonkusmaximus #crete #greece #chonkycat #cretegreece @Luigi D'andrea ♬ original sound - CHONKUS MAXIMUS
@elenatheof Chonkus maximus #fyp #chonkusmaximus #chania #greece ♬ Ryuuk - ASLAN PAHARI
