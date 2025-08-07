Πέρι: Ανήρτησε στο Instagram φωτογραφία της κόρης της

Η Κέιτι Πέρι έδειξε στους 203 εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram μια σπάνια ματιά της κόρης της σε μια ανάρτησή της την Τετάρτη.

Η 40χρονη ποπ σταρ συμπεριέλαβε μια φωτογραφία της τετράχρονης Ντέιζι δείχνοντας την πλάτη της, καθώς τηρεί απαρέγκλιτα την απόφασή της να μην δείχνει το πρόσωπο της κόρης της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ασυνήθιστη εικόνα της Ντέιζι ήταν μια ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς ο πρώην αρραβωνιαστικός της Κέιτι, Ορλάντο Μπλουμ, δέχτηκε έντονη κριτική από τους θαυμαστές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγες μέρες νωρίτερα επειδή δημοσίευσε αυτό που πολλοί χαρακτήρισαν «ακατάλληλη» φωτογραφία του κοριτσιού.

Παρόλο που ο 48χρονος σταρ του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών δεν συμπεριέλαβε το πρόσωπο της Ντέιζι στη φωτογραφία που διαγράφηκε γρήγορα, προκάλεσε αντιδράσεις σε ορισμένους ακολούθους κοινοποιώντας μια γυμνή φωτογραφία του κοριτσιού στην παραλία μαζί του, παρόλο που η εικόνα είχε λογοκριθεί.

