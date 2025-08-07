Λογαριασμός
Η Κέιτι Πέρι ανήρτησε φωτό της κόρης της, και... το έκανε καλύτερα από τον Ορλάντο Μπλουμ που δέχθηκε κριτική

Η ποπ σταρ συμπεριέλαβε μια φωτογραφία της τετράχρονης Ντέιζι δείχνοντας την πλάτη της, καθώς τηρεί την απόφασή της να μην δείχνει το πρόσωπο της κόρης της

Πέρι: Ανήρτησε στο Instagram φωτογραφία της κόρης της

Η Κέιτι Πέρι έδειξε στους 203 εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram μια σπάνια ματιά της κόρης της σε μια ανάρτησή της την Τετάρτη.

Η 40χρονη ποπ σταρ συμπεριέλαβε μια φωτογραφία της τετράχρονης Ντέιζι δείχνοντας την πλάτη της, καθώς τηρεί απαρέγκλιτα την απόφασή της να μην δείχνει το πρόσωπο της κόρης της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Katy's post included a cute photo of Daisy, four, shot from behind as she leaned against a window and looked down from a skyscraper

Η ασυνήθιστη εικόνα της Ντέιζι ήταν μια ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς ο πρώην αρραβωνιαστικός της Κέιτι, Ορλάντο Μπλουμ, δέχτηκε έντονη κριτική από τους θαυμαστές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγες μέρες νωρίτερα επειδή δημοσίευσε αυτό που πολλοί χαρακτήρισαν «ακατάλληλη» φωτογραφία του κοριτσιού.

Παρόλο που ο 48χρονος σταρ του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών δεν συμπεριέλαβε το πρόσωπο της Ντέιζι στη φωτογραφία που διαγράφηκε γρήγορα, προκάλεσε αντιδράσεις σε ορισμένους ακολούθους κοινοποιώντας μια γυμνή φωτογραφία του κοριτσιού στην παραλία μαζί του, παρόλο που η εικόνα είχε λογοκριθεί. 

Over the weekend, Orlando shared a quickly deleted photo featuring a nude Daisy, which elicited harsh criticism from fans. He reposted it with a yellow heart partially censoring her

 
