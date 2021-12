Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, αγαπημένη συνήθεια είναι τα movie nights. Πάντα ένα βράδυ σπίτι με μια ταινία είναι καλή ιδέα άμα θέλεις να χαλαρώσεις, αλλά τα πράγματα γίνονται ακόμα καλύτερα όταν πλησιάζουν Χριστούγεννα. Σίγουρα οι χριστουγεννιάτικες ταινίες είναι fun και λατρεύουμε να τις βλέπουμε, αλλά υπάρχουν και κάποιες που δεν εστιάζουν ακριβώς στην γιορτή, ούτε στον ρομαντισμό της εποχής.

Βασικά εξελίσσονται κατά τη γιορτινή περίοδο, αλλά το βασικό στόρι είναι άλλο. Τέτοιες επιλέξαμε για σήμερα. Πέντε ταινίες με ένα ενδιαφέρον στόρι (είτε μιλάμε για το ''The Holiday'', είτε για το ''How the Grinch Stole Christmas'') που θέλουμε να βλέπουμε ξανά και ξανά.

The Holiday (Netflix, Amazon Prime)

Δυο γυναίκες, προβληματισμένες με την ερωτική τους ζωή, ανταλλάσουν σπίτια και περνούν τις διακοπές τους η μια στη χώρα όπου μένει η άλλη, όπου και θα συναντήσουν έναν ντόπιο και θα ερωτευτούν. Πρωταγωνιστούν οι Cameron Diaz, Kate Winslet, Jack Black και Jude Law.

Love, Actually (Amazon Prime)

Το «Love Actually» ακολουθεί τη ζωή οκτώ διαφορετικών ανθρώπων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την ερωτική τους ζωή ο καθένας με τον τρόπο του. Οι ιστορίες διαδραματίζονται ένα μήνα πριν τα Χριστούγεννα, στο Λονδίνο. Το λαμπερό καστ περιλαμβάνει τους Hugh Grant, Liam Neeson, Emma Thompson, Colin Firth, Keira Knightley, Chiwetel Ejiofor κ.ά.

How the Grinch Stole Christmas (Netflix, Amazon Prime)

Ο Jim Carrey σε έναν ρόλο που σίγουρα δεν θα το έφερνε ποτέ Όσκαρ, αλλά σημάδεψε την καριέρα του. Ο Grinch έχει σκοπό να καταστρέψει τα Χριστούγεννα για όλους τους κατοίκους του Whoville. Θα τα καταφέρει όμως; Μπες σε απόλυτο Christmas mood, με μελομακάρονα και κουραμπιέδες, για να μην καταστρέψει κανένας Grinch τα δικά σου Χριστούγεννα.

The Polar Express (Netflix)

Ένα παιδί που δεν πιστεύει πολύ στο πνεύμα των Χριστουγέννων, ξεκινά μια συναρπαστική διαδρομή για το Βόρειο Πόλο μέσω του Πολικού Εξπρες. Μέσα από τη διαδρομή παίρνει διάφορα μαθήματα ζωής όπως το ότι η μαγεία της ζωής δεν σβήνει ποτέ γι' αυτούς που πιστεύουν πραγματικά. Η φανταστική ταινία animation βασισμένη στο παιδικό βιβλίο του 1985, οπτικοποιήθηκε το 2004 και μαγεύει ακόμα, πάντα με τη φωνή του Tom Hanks σε διάφορους χαρακτήρες.

Holidate (Netflix)

H Sloane και ο Jackson μισούν τα Χριστούγεννα. Το ότι και οι δύο είναι single οδηγεί σε εκνευριστικές συζυτήσεις με τις οικογένειες τους, μέχρι που γνωρίζονται. Τότε αποφασίζουν να είναι ο ένας το πλατωνικό plus-one του άλλου για όλες τις γιορτές του χρόνου. Με την Emma Roberts και τον Luke Bracey.

