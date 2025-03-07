Πέννυ Μπατλατζή: Γράφει για την πραγματικότητα μιας μαμάς με νέο μωρό

Δεν είναι εύκολη η μητρότητα και δεν νομίζουμε ότι έχει κανείς αμφιβολία για αυτό. Ούτε είναι τέλεια. Πόσο μάλλον για μια μαμά που μόλις έχει υποδεχτεί ένα νέο μωρό στην οικογένεια. Μην ξεγελιέστε από εικόνες «τελειότητας» στο instagram. Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική και η Πέννυ Μπαλτατζή έγραψε ένα μοναδικό κείμενο για το reality μιας μαμάς με ένα νέο μωρό και δε θα αλλάζαμε από το κείμενό της ούτε κόμμα!

«Η πραγματικότητα μιας μαμάς με καινούριο μωρό είναι

Φαρδύ t-shirt, λερωμένο σαφώς από τις στάμπες από το γαλατάκι…

Πεινασμένη συνήθως, διψασμένη σίγουρα, με τα μαλλιά πιασμένα όπως όπως, με το «θέλω ακόμη ή δε θέλω να πάω τουαλέτα» από τα νερά που πίνει σαν ερώτηση να πηγαινοέρχεται …

Με κουρασμένα μάτια αλλά πλημμυρισμένα αγάπη καρδιά και ορμόνες μυαλό!

Με ένα μωρό στην αγκαλιά και πόνους στον αυχένα, την πλάτη και τα χέρια.

Με μια λεκάνη και όργανα που προσπαθούν να βρουν που να σταθούν και πως να ανατοποθετηθούν…

Γεμάτη ευγνωμοσύνη, αγωνίες, χαρά, απορίες και άλλα τόσα άλλα συναισθήματα και σκέψεις

Όμως η εικόνα που βλέπεις είναι αυτή…

Γι αυτό μη ρωτάς πως είναι το μωρό…

Ρώτα πως είναι η μαμά…

Αυτή η μαμά που κάνει τα πάντα για να είναι το μωρό της πλήρες σωματικά και συναισθηματικά.

Πάντως βιώνω αυτή τη λοχεία όμορφα, ήρεμα και πολύ συνειδητοποιημένα…

Είμαι καλά και γεμάτη ευγνωμοσύνη!

Εύχομαι καλές επιγνώσεις, γαλήνη και καλή ανατροφή σε όλους τους γονείς».

