Του Γιάννη Χανιωτάκη

Αποκαλύφθηκε η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Πρόκεται για το συγκρότημα «Remember Monday» που αποτελείται από τις Charlotte Steele, Lauren Byrne και Holly-Anne Hull.

Όπως ανακοίνωσε το BBC, θα ερμηνεύσουν το τραγούδι «What The Hell Just Happened?» το οποίο «εξιστορεί μια διασκεδαστική βραδιά με φίλους» και «αναδεικνύει τέλεια το χιούμορ, τη συνάφεια και τις χαρακτηριστικές αρμονίες της μπάντας». Σύμφωνα με τον βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα, «είναι ένα αισιόδοξο ποπ κομμάτι γεμάτο ενέργεια, ενθουσιασμό και δράμα».

Ο φετινός διαγωνισμός τραγουδιού θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 13 και 17 Μαΐου στη Βασιλεία της Ελβετίας.

Πηγή: skai.gr

