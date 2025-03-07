Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ έγινε επίσημα πολίτης της Πολωνίας, μετά τη βράβευση της ταινίας του «A Real Pain» που διαδραματίζεται στη χώρα, με Όσκαρ την περασμένη Κυριακή.

Η δραματική κωμωδία ακολουθεί δύο αταίριαστα ξαδέρφια, που υποδύονται ο Άιζενμπεργκ και ο Κίραν Κάλκιν που ταξιδεύουν στην Πολωνία μετάν το θάνατο της αγαπημένης τους γιαγιάς, η οποία είχε επιζήσει του Ολοκαυτώματος.

Ο Κάλκιν κέρδισε πολλά έπαθλα κατά τη διάρκεια της σεζόν των βραβείων για την ερμηνεία του και την ολοκλήρωσε με Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου.

Ο Άιζενμπεργκ, ο οποίος έγραψε το σενάριο και σκηνοθέτησε την ταινία, μπορεί να μην είχε το δικό του Όσκαρ για να γιορτάσει, αλλά μόλις λίγες μέρες αργότερα έλαβε την πολωνική υπηκοότητα από τον πρόεδρο της χώρας, Άντρζεϊ Ντούντα.

Μιλώντας στη διάρκεια της τελετής στη Νέα Υόρκη ο ηθοποιός είπε: «Με τιμά απίστευτα. Αυτό είναι τιμή ζωής και κάτι για το οποίο ενδιαφερόμουν πολύ εδώ και δύο δεκαετίες».

Πηγή έμπνευσης για την ταινία «A Real Pain» ήταν θεία του Άιζενμπεργκ, η οποία πέθανε το 2019 και είχε καταφύγει στις ΗΠΑ από την Πολωνία το 1938.

«Ενώ γυρίζαμε την ταινία στην Πολωνία και περπατούσα στους δρόμους και άρχισα να νιώθω λίγο πιο άνετα στη χώρα, κάτι τόσο προφανές αποκαλύφθηκε, το οποίο είναι ότι η οικογένειά μου είχε ζήσει σε αυτό το μέρος πολύ περισσότερο από ό,τι ζούσαμε εμείς στη Νέα Υόρκη» πρόσθεσε Άιζενμπεργκ.

«Και φυσικά, η ιστορία τελείωσε τόσο τραγικά, αλλά εκτός από αυτήν την τραγωδία της ιστορίας ήταν και η τραγωδία ότι η οικογένειά μου δεν ένιωθε πλέον καμία σχέση με την Πολωνία. Και αυτό με λύπησε και μου επιβεβαίωσε ότι ήθελα πραγματικά να προσπαθήσω να επανασυνδεθώ όσο το δυνατόν περισσότερο» επισήμανε. «Ελπίζω πραγματικά ότι απόψε και αυτή η τελετή και αυτή η εκπληκτική τιμή είναι το πρώτο βήμα για να επανασυνδεθώ εκ μέρους της οικογένειάς μου με αυτήν την όμορφη χώρα».

Σε συνέντευξη στην πολωνική εφημερίδα Głos Wielkopolski εξήγησε ότι τόσο η οικογένειά του όσο και της συζύγου του ήταν από την Πολωνία. Πρόσθεσε ότι τα γυρίσματα του «A Real Pain» στην Πολωνία του θύμισαν ιστορίες που είχε ακούσει από την οικογένειά του όταν μεγάλωνε και τον έκανε να θέλει να «δημιουργήσει καλύτερες σχέσεις μεταξύ Εβραίων και Πολωνών».

Πηγή: skai.gr

