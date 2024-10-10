Παύλος Κοντογιαννίδης: Η φωτιά, το σπίτι στον Βαρνάβα και το εγκεφαλικό…

Ένα οδοιπορικό στον Βαρνάβα και στο σπίτι του που σώθηκε από θαύμα από τη μεγάλη φωτιά, όπως λέει ο ίδιος ενώ το γειτονικό του Γιάννη Ζουγανέλη έγινε στάχτη, έκανε ο Παύλος Κοντογιάννιδης με την Όλγα Λαφαζάνη για την εκπομπή «Happy Day».

Από τη διαδρομή κιόλας ο ηθοποιός ξεκίνησε να ξεδιπλώνει τις σκέψεις και το παράπονό του:

«Δεν έχει μείνει τίποτα κυριολεκτικά. Αυτή η θεωρία του ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα. Τι λες βρε, σοβαρά; Αυτά εδώ δεν είναι θύματα; Το πιο εγωιστικό στη γη είναι ο άνθρωπος. Αυτός να σωθεί κι όλα τα άλλα να γίνουν στάχτη. Αριστερά καμένα, δεξιά καμένα, έχουν εξαφανιστεί τα πάντα. Και τι δεν είχε. Πέρδικες, λαγούς, αγριογούρουνα…. Δεν υπάρχει ψυχή. Ούτε ένα πουλάκι. 100.000 στρέμματα θα είναι ο τάφος της βορειοανατολικής Αττικής. Από εδώ και πέρα αρχίζει η τοπική κόλαση

Εδώ φαίνεται και η ματαιότητα των πάντων. Φτάνεις μετά από 35 χρόνια, έχεις ρίξει τους κόπους μιας ζωής και παφ μια μέρα έρχεται και βλέπεις αυτό εδώ. Φαντάζει παράλογο πως μέσα σε μια έκταση με κάρβουνα και στάχτες υπάρχει ένα σπίτι το οποίο σώθηκε. Τώρα θα αράξουμε λίγο και θα απολαύσουμε το καρβουνιασμένο τοπίο»

Ενώ αφού έφτασαν στο σπίτι η συζήτηση συνεχίστηκε στο μπαλκόνι του:

«Έμαθα για τη φωτιά από τον Γιάννη Γιοκαρίνη που με πήρε τηλέφωνο. Τη δεύτερη μέρα ήρθα με παρέα, μην πάθω κανένα εγκεφαλικό και βλέπω το σπίτι άθικτο. Παναγία μου, λέω

Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Να χαρώ; Να λυπηθώ; Να βρίσω; Να καταραστώ; Ναι, σώθηκε το σπίτι μου από θαύμα, αλλά είναι μέσα σε ένα νεκροταφείο. Μπορεί να ζήσει κανείς μέσα σε ένα νεκροταφείο; Ποιος θα έρθει να κτίσει πια εδώ πέρα; Το σπίτι μου έχασε την αντικειμενική αξία του»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.