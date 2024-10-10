Tempting Fortune: Είναι θέμα χρόνου να μάθουν όλοι ποιος ξόδεψε τα 15.000 ευρώ

Μέρες τώρα ψάχνουν οι παίκτες του Tempting Fortune να μάθουν ποιος ή ποια ξόδεψε χωρίς να το πει σε κανέναν από τους υπόλοιπους 15.000 ευρώ σε κρυφό πειρασμό. Καθώς το ποσό είναι μεγάλο και έτσουξε πολλούς.

Πιο πολύ απ' όλους όμως έχει πειράξει την Ιωάννα που με τη σειρά της ενέδωσε σε άλλο Κρυφό Πειρασμό και αγόρασε μια κάρτα που της επιτρέπει ανά πάσα στιγμή να ζητήσει και να μάθει ποιός συμπαίκτης/τρια υπέπεσε και δεν αποκάλυψε οτι αγόρασε κάτι όχι από τους πειρασμούς που είναι σε κοινή θέα.

Και στο επεισόδιο χθες δήλωσε στον Γιάννη Τσιμιτσέλη ότι θέλει να χρησιμοποιήσει την κάρτα που πλήρωσε 1000 ευρώ για να μάθει τον δράστη της σπατάλης αυτής για την οποία όλοι λίγο πολύ συζητάνε.

Και τόμπολα... Από τη στιγμή που χρησιμοποίησε την κάρτα εντός των επόμενων ημερών όλοι πια θα γνωρίζουν αυτό που όλοι οι υπόλοιποι ξέρουμε έχοντας δει την Αλεξάνδρα να αγοράζει ένα πανάκριβο ρολόι με αυτά τα λεφτά. Κάτι που φυσικά μέχρι τώρα δεν έχει αποκαλύψει.

Και φυσικά βλέποντας την χαρά της Ιωάννας για τη χρήση της κάρτας αποκάλυψης καταλαβαίνει τι έρχεται και της τη λεει. Τι προτίθεται να κάνει όταν μάθει; Δημόσιο λιθοβολισμό; Αν κρίνουμε από την αποφασιστικότητά της να αποκαλύψη τον ένοχο, περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι θα γίνει.

