Paul McCartney: H Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να «κατακλέψει» τους καλλιτέχνες

Ο Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ προειδοποίησε ότι η Tεχνητή Nοημοσύνη θα μπορεί να «κατακλέψει» τους καλλιτέχνες εάν προχωρήσει προτεινόμενη αναθεώρηση του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων. Το πρώην μέλος των Beatles, υποστήριξε ότι τα σχέδια θα μπορούσαν να αφαιρέσουν το κίνητρο για τους συγγραφείς και τους καλλιτέχνες και να οδηγήσουν σε «απώλεια δημιουργικότητας».

«Όταν ήμασταν παιδιά στο Λίβερπουλ, βρήκαμε μια δουλειά που αγαπούσαμε, αλλά πλήρωνε και τους λογαριασμούς», είπε.

Paul McCartney says he fears AI will rip off artists https://t.co/jwpJXZnSqD — The Independent (@Independent) January 25, 2025

Η χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα για την εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης είναι το αντικείμενο νέας κυβερνητικής διαβούλευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Έρχονται νεαρά αγόρια, κορίτσια και γράφουν ένα όμορφο τραγούδι και δεν έχουν τα δικαιώματα και δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Και όποιος θέλει μπορεί απλώς να το κατακλέψει», δήλωσε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ στο BBC.

«Η αλήθεια είναι ότι τα χρήματα κάπου πηγαίνουν… Κάποιος πληρώνεται, οπότε γιατί να μην είναι ο τύπος που κάθισε και έγραψε το "Yesterday";», τόνισε.

Η έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το εάν είναι σωστό και δίκαιο να χρησιμοποιείται περιεχόμενο με πνευματικά δικαιώματα για την εκπαίδευση των μοντέλων που τροφοδοτούν τα νέα κύματα εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης έχει πυροδοτήσει συζητήσεις σε όλο τον κόσμο, με νομικές υποθέσεις που ξεκίνησαν από εταιρείες και άτομα στη δημιουργική βιομηχανία για τη χρήση του υλικού τους χωρίς άδεια, σημειώνεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «The Independent».

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε θα αξιοποιήσει τη διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 25 Φεβρουαρίου, για να διερευνήσει βασικά σημεία της συζήτησης, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου βελτίωσης της εμπιστοσύνης μεταξύ των δημιουργικών τομέων και της Τεχνητής Νοημοσύνης και το πώς οι δημιουργοί μπορούν να αδειοδοτήσουν και να αμείβονται για τη χρήση του υλικού τους.

Καλώντας την κυβέρνηση να επανεξετάσει τα σχέδιά της, ο ΜακΚάρτνεϊ είπε: «Είμαστε οι πολίτες, εσείς είστε η κυβέρνηση. Υποτίθεται ότι μας προστατεύετε. Αυτή είναι η δουλειά σας».

«Γνωρίζετε λοιπόν, εάν υποβάλετε ένα νομοσχέδιο, βεβαιωθείτε ότι προστατεύετε τους δημιουργικούς στοχαστές, τους δημιουργικούς καλλιτέχνες, διαφορετικά δεν θα τους έχετε», είπε ο Άγγλος τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός. «Νομίζω ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι εξαιρετική και μπορεί να κάνει πολλά σπουδαία πράγματα», παρατήρησε.

«Πήραμε μια παλιά κασέτα του Τζον (Λένον) και καθαρίσαμε τη φωνή του, ώστε να ακούγεται σαν να ηχογραφήφθηκε μόλις χθες. Άρα έχει τις χρήσεις της. Αλλά δεν πρέπει να ληστεύει τους δημιουργικούς ανθρώπους. Δεν έχει νόημα αυτό», τόνισε.

