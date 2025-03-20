Νίκος Κουρής: Οι ρόλοι που παίζω δεν έχουν σχέση με τη ζωή μου

Η κάμερα του Breakfast @Star και η Λιλή Πυράκη βρέθηκαν στα γυρίσματα της τρίτης σεζόν του IQ 160 και συνάντησαν τον Νίκο Κουρή, τον αστυνόμο Καλατζή της σειράς.

Όπως ανέφερε, η τρίτη σεζόν θα είναι η καλύτερη αλλά δεν ξέρει αν θα βρεθεί άλλη γυναίκα στη ζωή του εκτός από την Πηνελόπη Μουρίκη.

Για την προσωπική του ζωή και τον γάμο του αλλά και τον χωρισμό του με την Έλενα Τοπαλίδου που έγιναν πρωτοσέλιδο ρωτήθηκε αν ήρθε σε δύσκολη θέση ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είναι οι ρόλοι που παίζει, αναφερόμενος πιθανόν και στον ρόλο του άπιστου συζύγου που υποδύεται στα Παιχνίδια εκδίκησης.

«Είναι πολύ αυτονόητες οι απαντήσεις. Απασχολούν οι πάντες, χωρίς λόγο. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι, ούτε επηρεάζει σε τίποτα τη δουλειά μου, ούτε τη ζωή μου. Αυτή είναι η δουλειά μας, δυστυχώς. Αν είσαι ηθοποιός κάποια στιγμή θα πουν και για αυτό. Δεν νομίζω όμως ότι έχω δώσει τροφή για σχόλια και δεν θεωρώ ότι πρέπει να το κάνω γιατί δεν έχει καμία σχέση η ζωή μου με τη δουλειά μου. Ούτε οι ρόλοι που παίζω έχουν σχέση με τη ζωή μου.

Δεν ασχολούμαι με σχόλια στο διαδίκτυο. Δεν βλέπω τηλεόραση. Δεν μπαίνω στα social media. Δεν με ενδιαφέρει η ζωή των άλλων, έχω τη δική μου που είναι πάρα πολύ δύσκολη και έχει ποικιλία, πάνω κάτω, μεταμορφώσεις».

