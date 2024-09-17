H Πάμελα Άντερσον πρόκειται να τιμηθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης, το οποίο θα ξεκινήσει στις 3 Οκτωβρίου. Μία ημέρα αργότερα η ηθοποιός θα παραλάβει το βραβείο Golden Eye πριν την προβολή της νέα της ταινίας «The Last Showgirl» σε σκηνοθεσία Τζία Κόπολα.

Στο «The Last Showgirl», υποδύεται τη Shelley, μια χορεύτρια που χάνει τη δουλειά της στο Λας Βέγκας μετά από 30 χρόνια ενώ παράλληλα προσπαθεί να αποκαταστήσει τη αποξενωμένη σχέση με την κόρη της με την βοήθεια της Annette, την οποία υποδύεται η Τζέιμι Λι Κέρτις.

«Μια καταπληκτική ερμηνεία, ίσως η καλύτερη της καριέρας της, η οποία αξίζει μια υποψηφιότητα για Όσκαρ. Είμαστε λοιπόν ευτυχείς που τιμούμε την Πάμελα Άντερσον, αυτή την καλτ ηθοποιό με την οποία πολλοί από εμάς έχουμε μεγαλώσει και η οποία επαναπροσδιορίζει τον εαυτό της κάθε φορά, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης», δήλωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, Κρίστιαν Γιούνγκεν.

Το σενάριο της ταινίας υπογράφει η Κέιτ Γκέρστεν και στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ντέιβ Μπατίστα, Μπρέντα Σονγκ, Κίρναν Σίπκα και Μπίλι Λουρντ.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 13 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Variety.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

