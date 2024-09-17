Τσιμτσιλή-Κρονάκη: Με το ίδιο deux pieces στις επίσημες φωτογραφήσεις τους

Το να φοράς το ίδιο ρούχο με μια άλλη στον ίδιον χώρο είναι για όλες τις επώνυμες είτε τις τηλεόρασης, είτε του τραγουδιού και του κινηματογράφου ο χειρότερός τους εφιάλτης. Για τέτοια στιλιστικά ατοπήματα έχουν πληρώσει πολλές φορές τη νύφη οι άνθρωποι που είναι επιφορτισμένοι με το να τις ντύνουν, δηλαδή οι στιλίστες τους.

Πόσο μάλλον όταν αυτό συμβαίνει στις ετήσιες επίσημες φωτογραφίες της ίδιας σεζόν για δύο διαφορετικές παρουσιάστριες. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η Ζωή Κρονάκη βρέθηκαν να κυκλοφορούν στις επίσημες φωτογραφίες τους, της πρώτης από τον Alpha και της δεύτερης από την ΕΡΤ με το ίδιο ακριβώς deux pieces σύνολο.

