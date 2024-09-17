Σε «Aετούς» και «Tίγρεις» χωρίστηκαν την πρώτη ημέρα οι Survivors, με τις ομάδες να δίνουν την πρώτη τους μάχη με έπαθλο τη φωτιά στην καλύβα.



Στην αρχή του πρώτου επεισοδίου ο Γιώργος Λιανός εξήγησε τι θα πει πως «Το Survivor επιστρέφει στις ρίζες του» και αποκάλυψε στους παίκτες κάποια από τα μυστικά του πιο σκληρού παιχνιδού στον κόσμο.



Φυσικά τις εντυπώσεις έκλεψαν οι πρώτες δηλώσεις των νέων παικτών:



Το έπαθλο της φωτιά τελικά πήγε στους «Τίγρεις» μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα.

Μετά από την πρώτη δύσκολη νύχτα στην παραλία, κάποιοι παίκτες είχαν παράπονα από τους συμπάικτες τους, ενώ τη «βόμβα» έριξε ο Τάσος, ο οποίος δήλωσε στους συμπαίκτες του πως σκέφτεται να αποχωρήσει, αφού τα πράγματα δεν είναι όπως τα περίμενε.

Στον δύσκολο αγώνα προμηθειών (ρύζι και λάδι), ύστερα από έναν αγώνα που έξηξε τελικά 3-2, οι Τίγρεις κατάφεραν να γυρίσουν στην παραλία τους με το έπαθλο.

Στο πρώτο συμβούλιο του νησιού οι παίκτες κλήθηκαν να ψηφίσουν ανοιχτά τους αρχηγούς τους, ενώ αργότερα, μέσω μιας συναρπαστικής διαδικασίας, έβγαλαν τις δύο υποψήφιες για αποχώρηση, οι οποίες είναι η Μαρία και η Ekaterina.



Τελικά η Ekaterina είναι η παίκτρια που αποχώρησε από το Survivor:



