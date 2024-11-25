Παίκτης κέρδισε 195.000 ευρώ σε ελληνικό τηλεπαιχνίδι

Το ιλιγγιώδες - για τηλεπαιχνίδι - ποσό των 195 χιλιάδων ευρώ κέρδισε χθες παίκτης στο ''Πες τη Λέξη'', ενώ όλοι στο στούντιο παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα.

Ο Λευτέρης κατόρθωσε το… ακατόρθωτο στο τελευταίο δευτερόλεπτο του παιχνιδιού του και έφυγε από το παιχνίδι με 195.000 ευρώ!

Μάλιστα, σε ένα και σε προηγούμενο επεισόδιο είχε χάσει τις 154.500 λόγω μιας απάντησης που δεν κατάφερε να βρει.

Αυτή τη φορά όμως κατάφερε με μεγάλη άνεση να συμπληρώσει τον πίνακα γραμμάτων με τις σωστές απαντήσεις, κερδίζοντας έτσι το ποσό των 195.000 ευρώ.

Η έκπληξη που ακολούθησε ήταν μεγάλη τόσο για τον ίδιο όσο και για τον παρουσιαστή, Γιώργο Καραμίχο και τους καλεσμένους του ήταν τεράστια.

Δείτε το βίντεο:



Πηγή: skai.gr

