Οι Blind Auditions συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον, καθώς οι coaches επιδίδονται σε έντονους ανταγωνισμούς προκειμένου να εξασφαλίσουν τους πιο ταλαντούχους διαγωνιζομένους στις ομάδες τους. ‘Όπως αποκάλυψε και ο Γιώργος Καπουτζίδης πλέον τα κενά στις ομάδες των coaches είναι πολύ λίγα, γι’ αυτό και η διαδικασία επιλογής είναι ακόμη πιο δύσκολη.

Η αποκάλυψη της 'Ελενας Παπαρίζου για την παιδική της ηλικία «Όταν είσαι μικρό παιδί και αναγκάζονται οι γονείς σου να σε αφήνουν, κάπου υπάρχει μια πληγή»

Η ερμηνεία του Κωνσταντίνου Βολιώτη δημιούργησε μια ιδιαίτερη σύνδεση με την Έλενα Παπαρίζου, καθώς ο νεαρός διαγωνιζόμενος κατάγεται από τον Βόλο, την πόλη που σημάδεψε τα παιδικά χρόνια της τραγουδίστριας. Οι αναφορές στην καταγωγή του την ταξίδεψαν νοσταλγικά στα παιδικά της χρόνια στον Βόλο, πυροδοτώντας μια συγκινητική εξομολόγηση.

«Θυμάμαι μικρή που πηγαίναμε με τη θεία μου με τα παγούρια και παίρναμε νερό στη βρύση. Έχω μια πολύ ωραία φωτογραφία που έχει στείλει η μαμά μου. Δεν θα έλεγα ποτέ πως ήταν δυσάρεστα χρόνια, γιατί με μεγάλωσε πάρα πολύ ωραία η θεία μου η Βησσαρία και ο θείος μου ο Γιάννης. Ήταν αυτά τα χρόνια που για μένα, ξέρεις, όταν είσαι μικρό παιδί και αναγκάζονται οι γονείς σου να σε αφήνουν, κάπου υπάρχει μια πληγή. Μέσα σε ένα παιδί που δεν καταλαβαίνει. Σήμερα το κατανοώ όλο αυτό αλλά έχω μία τόσο όμορφη φωτογραφία.

Θυμάμαι ότι η μαμά μου μού έστελνε δέματα όλη την ώρα για να με καλοπιάσει, ότι δηλαδή «έρχεται η μαμά σε λίγο». Μου είχε στείλει και ένα πουκάμισο, κουμπωμένο μέχρι επάνω, ένα παντελόνι ψηλόμεσο, μόλις είχα κουρευτεί και μόνη μου και προσπαθούσε η θεία μου να μεγαλώσει τα μαλλιά μου» αποκάλυψε η τραγουδίστρια.

Tα «δάκρυα» του Γιώργου Μαζωνάκη

Η επιστροφή της Teona Natslivlishvili στο «The Voice» εντυπωσίασε τους κράτησε όλους τους κριτές με την ανάσα κομμένη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος από την εξέλιξή της, έδωσε τον δικό του "σκληρό" αγώνα για να την κερδίσει στην ομάδα του, καταφέρνοντας με τις κινήσεις του να δημιουργήσει μια ένταση που κορυφώθηκε με την επιλογή της διαγωνιζόμενης.

H συγκινητική ιστορία της Ελένης Μανουκιάν

Μια αποκάλυψε για τα παιδικά της χρόνια και την περιπέτεια υγείας που βίωσε έκανε η 21χρονη Ελένη, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του “The Voice”.

«Στα 14 μου πέρασα από ένα πρόβλημα υγείας, είχα λευχαιμία. Δεν κατάφερα να ζήσω τα παιδικά μου χρόνια και ο μόνος τρόπος να ξεφύγω από αυτό ήταν το τραγούδι. Όλο αυτό μου στέρησε κατά κάποιο τρόπο τα παιδικά μου χρόνια και κάποιες επιθυμίες και όνειρα που δε μπορούσα τότε να πραγματοποιήσω. Μέσα από αυτό έχω βγει σίγουρα πιο δυνατή και με περισσότερη αυτοπεποίθηση».

Στη συνέχεια ή ίδια επέλεξε να ερμηνεύσει ένα τραγούδι στα Αρμένικα και εντυπωσίασε τους coaches. Ποιος κατάφερε να την διεκδικήσει;

