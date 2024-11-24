Χρήστος Μάστορας: Συγκινεί με videoclip αφιέρωση στην αγαπημένη του γιαγιά

Ο Χρήστος Μάστορας παρουσιάζει μέσα από ένα music video με ιδιαίτερο συναισθηματικό πρόσημο τη νέα του επιτυχία «Γυρισμός», που κυκλοφορεί από την Panik Records.

Το «Γυρισμός» μεταφέρεται στις οθόνες μας μέσα από ένα κινηματογραφικό road trip, στο οποίο ο Χρήστος Μάστορας ξεκινά από την Αθήνα και, με ενδιάμεσες στάσεις σε διάφορες περιοχές κατά μήκος της χώρας, καταλήγει στο χωριό του, το Βοδίνο στην ιστορική περιοχή της Βορείου Ηπείρου, όπου η συγκίνηση κορυφώνεται με τις μνήμες από την αγαπημένη του γιαγιά Αμαλία που έχει «φύγει» από τη ζωή...

Διαβάστε ακόμα : Τανιμανίδης- Μπόμπα: Τι συμβαίνει στο σπίτι τους όταν δεν match-άρουν τα outfits για βραδινή έξοδο;

Μέσα από το video, που σκηνοθέτησε ο ίδιος, ο Χρήστος Μάστορας τονίζει την αντοχή και τη διαχρονικότητα της αγάπης, η οποία παραμένει εντός μας όσο η ζωή προχωρά.

Το «Γυρισμός», σε μουσική και στίχους των Arcade, είναι μία δυνατή μπαλάντα που έχει αγαπηθεί από το κοινό και ξεχωρίσει στις ραδιοφωνικές συχνότητες από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του, μετά τις διαδοχικές σαρωτικές επιτυχίες «Μοναχική Καρδιά» και «La Luna» του no1 συγκροτήματος MEΛISSES.

Παράλληλα, ο Χρήστος Μάστορας και οι MEΛΙSSES ετοιμάζονται για την πρεμιέρα τους στο «Έναστρον», στις 29 Νοεμβρίου, όπου επιστρέφουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αυτή τη φορά μαζί με την Ελένη Φουρέιρα, για συναρπαστικά live parties κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.