Η Μαράια Κάρεϊ (Mariah Carey) μας έβγαλε το μάτι με το ντεκολτέ του ροζ φορέματός της, καθώς η διάσημη καλλιτέχνιδα αποφάσισε να ακολουθήσει την τάση, τα «πετάμε όλα έξω», - χωρίς σουτιέν- στη βιομηχανία του θεάματος. Η 56χρονη ντίβα της ποπ θα κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ στις 26 Σεπτεμβρίου.

Η καλλιτέχνιδα στις 20 Ιουλίου δημοσίευσε ένα βίντεο που γιόρταζε τα άλμπουμ της, ξεκινώντας από το MC1 - το ομώνυμο ντεμπούτο LP της το 1990 - μέχρι το Caution.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια παρά τη μεγάλη δόξα και αναγνωρισιμότητα έζησε δύσκολα παιδικά χρόνια, στα οποία κυριαρχούσαν η κακοποίηση, η απιστία, τα ναρκωτικά, ο ρατσισμός και γενικά η σκληρότητα. Η μικρή Μαράια είχε συνειδητοποιήσει ότι ήθελε να τραγουδάει από όταν ήταν μόλις τριών ετών. Η μητέρα της, η οποία ήταν τραγουδίστρια της όπερας, εξασκούνταν σε μια άρια από το Ριγκολέτο μια μέρα, όταν συνέχιζε να κολλάει σε ένα σημείο. Τα ακούσματα πολλά και εκείνη να ενθουσιάζεται. «Το τραγούδι ήταν μια μορφή απόδρασης για μένα και το γράψιμο ήταν μια μορφή επεξεργασίας», θα αποκαλύψει αργότερα σε μια συνέντευξή της. Μεγαλώνει σε ένα φτωχό νοικοκυριό που «έβραζε» και οι φυλετικές εντάσεις ήταν καθημερινό φαινόμενο.

Το γεγονός ότι ο πατέρας της ήταν μαύρος και μητέρα λευκή, αλλά και ότι δεν έμοιαζε με κανέναν από αυτούς, της δημιούργησε τεράστια προβλήματα και την έκανε να απομονώνεται. Τα μεγαλύτερα αδέλφια της, απεχθάνονταν βαθιά τη Μαράια για το πιο ανοιχτόχρωμο δέρμα και τα «ξανθά» μαλλιά της, τα οποία την έσωσαν πολύ (αν και όχι σε όλες τις περιπτώσεις) από τον ρατσισμό που υπέμειναν όλοι, μεγαλώνοντας στο προάστιο Long Island της Νέας Υόρκης.

Οι γονείς της, χώρισαν όταν η Μαράια Κάρεϊ ήταν τριών ετών και μετακόμισε με την μητέρα της, Πάτ, από το Μπρούκλιν στο Λονγκ Άιλαντ. Στα 6 της θυμάται τον αδερφό της να ρίχνει τη μητέρα τους σε έναν τοίχο με τέτοια δύναμη, που ακούστηκε «σαν πραγματικός πυροβολισμός».

Ο CEO της Sony Music, Τόμι Μοτόλα την… ανακάλυψε και είδε το ταλέντο της. Παντρεύτηκαν το 1993 και δεν άργησαν να εξελιχθούν σε ένα από τα δυνατότερα ζευγάρια στη μουσική βιομηχανία. Η ίδια ονόμασε αυτό το κεφάλαιο της ζωής της «Φυλακισμένη Πριγκίπισσα». Όσα πλούτη και δόξα κι αν της προσέφερε ο τότε σύζυγός της, δεν ήταν αρκετά, καθώς δεν της επέτρεπε ούτε να κυκλοφορήσει στον δρόμο μόνη της

