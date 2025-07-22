Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Η Nancy Tawby και η Αργυρώ Κατσιγαράκη ήταν οι δύο παίκτριες που αποχώρησαν από τον ημιτελικό του Big Brother και μίλησαν αποκλειστικά στο skai.gr, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της εμπειρίας τους.

Η Nancy αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Γιώργο, εξήγησε πώς ήρθε κοντά με τη Ζωή και την Φένια και αποκάλυψε τη στρατηγική που ακολούθησε στο παιχνίδι.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Από την πλευρά της, η Αργυρώ μοιράστηκε τις σκέψεις της για τον μεγάλο τελικό και δεν δίστασε να σχολιάσει τη δυναμική μεταξύ Nancy και Γιώργου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

