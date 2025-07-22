Λογαριασμός
Βig Brother: ‘Oλα όσα αποκάλυψαν η Nancy και η Αργυρώ λίγο μετά την αποχώρησή τους (Βίντεο)

Η Nancy Tawby και η Αργυρώ Κατσιγαράκη ήταν οι δύο παίκτριες που αποχώρησαν από τον ημιτελικό του Big Brother και μίλησαν αποκλειστικά στο skai.gr

Big Brother

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Η Nancy Tawby και η Αργυρώ Κατσιγαράκη ήταν οι δύο παίκτριες που αποχώρησαν από τον ημιτελικό του Big Brother και μίλησαν αποκλειστικά στο skai.gr, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της εμπειρίας τους.

Η Nancy αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Γιώργο, εξήγησε πώς ήρθε κοντά με τη Ζωή και την Φένια και αποκάλυψε τη στρατηγική που ακολούθησε στο παιχνίδι. 

Από την πλευρά της, η Αργυρώ μοιράστηκε τις σκέψεις της για τον μεγάλο τελικό και δεν δίστασε να σχολιάσει τη δυναμική μεταξύ Nancy και Γιώργου.

