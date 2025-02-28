Zendaya: Θα είναι η Felicia στο επερχόμενο «Shrek 5»

Η Zendaya προστίθεται στο μαγικό κόσμο του «Shrek» όπως αποκαλύφθηκε στο πρώτο επίσημο teaser που κυκλοφόρησε η Universal Pictures προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της εμβληματικής σειράς ταινιών.

Η σταρ χαρίζει τη φωνή της στη Felicia μία από τις κόρες του Shrek και της πριγκίπισσας Fiona.

New look at ‘Shrek 5’, including Zendaya as Shrek & Fiona’s daughter. pic.twitter.com/1acg38eF2N — Pop Base (@PopBase) February 27, 2025

Το πολυαναμενόμενο «Shrek 5» θα κάνει πρεμιέρα στις 23 Δεκεμβρίου 2026. Μια ημερομηνία που δεν είναι τυχαία, καθώς συμπληρώνονται 25 χρόνια από την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας «Shrek», η οποία κατέκτησε την κορυφή του box office με σχεδόν 500 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως ενώ παράλληλα απέσπασε το πρώτο Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων.

Ο Μάικ Μάιερς, η Κάμερον Ντίαζ και ο Έντι Μέρφι επαναλαμβάνουν τους ρόλους τους ως Shrek, Princess Fiona και Donkey, αντίστοιχα. Στο κλιπ, εμφανίζονται μαζί με τη Zendaya και ρωτούν έναν μαγικό καθρέφτη «ποιος είναι ο πιο όμορφος».

«Μα φυσικά ο Shrek», τους απαντά ενώ στη συνέχεια τους δείχνει μια σειρά από αστείες εικόνες του αγαπημένου ήρωα.

Στο τιμόνι της σκηνοθεσίας βρίσκονται δύο γνώριμοι του franchise, ο Γουόλτ Ντορμ και ο Κόνραντ Βέρνον. Ο Ντορν, έχει συνεισφέρει σεναριακά στα «Shrek 2» και «Shrek the Third» ενώ ήταν επικεφαλής σεναριογράφος στο «Shrek Forever After». Ο Βέρνον, από την άλλη σκηνοθέτησε το «Shrek 2» ενώ δανείζει τη φωνή του ως «Gingy». Μαζί τους, ενώνει τις δυνάμεις του ο Μπραντ Άμπλσον σε σενάριο που υπογράφει ο Μάικλ ΜακΚάλερς. Στην παραγωγή βρίσκονται ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Illumination, Κρις Μελεντάντρι, και η Τζίνα Σέι.

Όπως αναφέρει το Hollywood Reporter, οι τέσσερις ταινίες "Shrek" έχουν αποφέρει συνολικά έσοδα που ξεπερνούν τα 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και το γεγονός αυτό το καθιστά το δεύτερο κερδοφόρο franchise κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών.

