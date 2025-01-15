Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου: Για snowboard για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια με ένα κάποιο άγχος!

Την πρώτη φορά ήταν στην εφηβεία της, την εποχή που έπαιζε ποδόσφαιρο και έτσι εγκατέλειψε και το άθλημα η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, η δεύτερη φορά ήταν το καλοκαίρι του 2019 στη Μύκονο χωρίς ουσιαστικά σοβαρό λόγο. Ένα απλό άλμα ήταν αρκετό για να γίνει το κακό και να πάθει για δεύτερη φορά ρήξη χιαστού.

Ήταν την περίοδο του lockdown που αποφάσισε να κάνει τελικά το απαραίτητο χειρουργείο αποκατάστασης, το φθινόπωρο του 2020 και δεν πέρασε εύκολα.

Κυκλοφορούσε με πατερίτσες καιρό, έκανε φυσικοθεραπείες και γενικά μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημα ταλαιπωρήθηκε πολύ. Γι’ αυτό και πάντα έχει άγχος μην ξανασυμβεί. Και γι’ αυτό και σε γενικές γραμμές αποφεύγει οτιδήποτε μπορεί να είναι δυνητικά επικίνδυνο για ένα νέο τραυματισμό.

Όμως δεν γίνεται να ζει και τη ζωή της σε γυάλα, ούτε να μην απολαμβάνει αυτά που της δίνουν χαρά . Κι ένα από αυτά είναι το snowboard.

Που απέφευγε συστηματικά από φόβο αυτά τα χρόνια. Ε, είπε φέτος να επιστρέψει δειλά δειλά στις πίστες. Με ένα κάποιο –μεγάλο- άγχος.

«Πάω Καλάβρυτα!

Προς ενημέρωσή σας δεν έχω κάνει snowboard εδώ και 6 χρόνια μιας και μετά τον χιαστό φοβόμουνα και δεν έτυχε κιόλας.

Οπότε πάω να δοκιμάσω την τύχη μου! Α ξέρει κάποιος… Είναι πιο safe να ξεκινήσω με ski??? (Μη φανταστείτε ότι ήμουν και pro στο Snowboard)» έγραψε η ίδια στο πριβέ κανάλι της στο instagram.

Όλα όμως πήγαν καλά και η χαρά στο αναψοκοκκινισμένο πρόσωπό της με το snowboard -ακόμα με τους πάγους πάνω του-στα χέρια τα λέει όλα!

