Ένα απροειδοποίητο τεστ ορθογραφίας έρχεται ως weekly task στο σπίτι του Big Brother και βάζει ...δύσκολα στους παίκτες.

Τα 24 γράμματα του αλφαβήτου γίνονται στολή και ο κάθε συγκάτοικος φοράει τη δική του.

Μία ερώτηση εμφανίζεται στην οθόνη και οι συγκάτοικοι πρέπει να γράψουν ορθογραφημένα την απάντηση με τα σώματά τους στον κήπο. Κάθε σωστή απάντηση πιστώνει χρήματα στον κουμπαρά του σπιτιού για τα εβδομαδιαία ψώνια.

Ο Χρήστος Ντεντόπουλος παραμένει προβληματισμένος μετά το χθεσινό του ξέσπασμα και η Ζωή Ασουμανάκη του ζητάει να μιλήσουν για να ξεκαθαρίσουν τη μεταξύ τους κατάσταση. Αυτή της η πρωτοβουλία ενοχλεί τον Μπάμπη Καρατζά ο οποίος αντιδρά…

Ο νέος αρχηγός Νίκος Ζαφειράκης επέλεξε για παρέα του στο δωμάτιο τον Χρήστο Ντ. και τον Χρήστο Γκικουρία. Οι τρεις τους, στην ιδιωτικότητα που προσφέρει ο χώρος, αναπτύσσουν τις απόψεις τους για το υπόλοιπο σπίτι.

Η Φένια Νικολαΐδη και ο Κας έρχονται πιο κοντά απολαμβάνοντας ο ένας τη συντροφιά του άλλου…

