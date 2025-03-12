«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Ζωντανά από τη Δράμα- Σήμερα στις 14.45, στον ΣΚΑΪ

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» εξακολουθεί να εκπέμπει ζωντανά από την Ανατολική Μακεδονία με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή να βρίσκονται και σήμερα, Τετάρτη 12 Μαρτίου, στη Δράμα.

Το σπήλαιο του ποταμού Αγγίτη στα έγκατα του Φαλακρού Όρους προκαλεί δέος στον επισκέπτη. Για τους Δραμινούς όμως συνιστά και πηγή ζωής, αφού ο κάμπος αρδεύεται και από τον ποταμό. Μια περιήγηση που μαγεύει.

Ο ποντιακός σύλλογος στα Λευκόγεια ενώνει τους νέους ανθρώπους και τους δίνει χαρά και αφορμή για δραστηριότητες σε αυτά τα μέρη του νομού Δράμας που είναι κοντά στη μεθόριο.

Το Παγονέρι Κάτω Νευροκοπίου Δράμας, ένα πανέμορφο χωριό που οι λίγοι κάτοικοί του αγωνίζονται δίχως συμμάχους, στέλνει ένα μήνυμα: «βρείτε μας μια σταθερή αγορά για τα προϊόντα μας». Όπως λέει και ο κοινοτάρχης «το ρεύμα κόβεται κάθε τόσο και δεν έχουμε νερό»…

Υποχρεωτικές ταυτόχρονες εφημερίες ιατρών σε δύο μονάδες και εκτός ειδικότητάς τους. Ακούγεται ως ψευδής είδηση αλλά δεν είναι και συνέβη στο Νοσοκομείο Δράμας. Οδήγησε δε στην ομαδική παραίτηση ιατρών. Η υποστελέχωση ταλανίζει ένα περιφερειακό νοσοκομείο που εφημερεύει κάθε μέρα, όπως μας εξιστορούν οι γιατροί του.

Πηγή: skai.gr

